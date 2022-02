Aylín Mujica posa en el sauna usando un traje de baño de corte alto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los últimos días Aylín Mujica se ha dedicado a promocionar -a través de su cuenta de Instagram– un spa de Miami, y ahora sorprendió a sus fans con un video en el que aparece usando un traje de baño de corte alto, con el que lució su tonificado cuerpo mientras posaba en el sauna.

La bella actriz y bailarina cubana también compartió un clip en el que -usando un microbikini negro- presume su abdomen de acero mientras le aplican un tratamiento antigrasa con un moderno dispositivo. Y es notable la excelente condición física con la que cuenta Aylín a sus 47 años. View this post on Instagram A post shared by Seduction Med Spa (@seductionmedspa)

Aylín Mujica y su hija Violeta forman parte de los millones de personas que son fans de la película de Disney “Encanto”, y en un divertido video ellas aparecen bailando y haciendo playback de uno de los temas del filme, “We don’t talk about Bruno”, con el cartel de la cinta como fondo. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

