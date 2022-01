En enterizo negro, Aylín Mujica ejercita su cuerpo en el gimnasio con ayuda de aparatos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aylín Mujica se ejercita diariamente, y ahora publicó en Instagram un video que la muestra en el gimnasio llevando a cabo sus rutinas para brazos, haciendo uso de las pesas y otros aparatos, al mismo tiempo que lució su figura en un ajustado enterizo negro. El mensaje que escribió junto al clip fue “Miércoles de rutina #upperbodyworkout entrena tu cuerpo porque lo amas, no porque lo odias”.

La bella actriz cubana comienza desde muy temprano su rutina de belleza, y también compartió un video grabado mientras la peinan y maquillan; ella respondió varias preguntas de sus fans, dando tips para una vida saludable. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

Durante mucho tiempo Aylín fungió como conductora del programa “Suelta la sopa”, que dejó de transmitirse hace algunas semanas. Pero ella tiene preparado un nuevo proyecto con sus ex compañeras de ese show (Karla Gómez y Cynthia Bagué, que también son sus grandes amigas), dando detalles al respecto en un video. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

