Así respondió Alfredo Adame a la demanda de Gustavo Adolfo Infante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de las críticas del público por su comportamiento, el presentador Alfredo Adame rompió el silencio sobre la reciente demanda que interpuso en su contra el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Para nadie es un secreto la enemistad que existe entre el polémico actor y el conductor de “De primera mano”; sin embargo, esta pelea mediática explotó luego de que se diera a conocer que esta se traslado al ámbito legal.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

A solo unos días de que “explotara la bomba”, Alfredo Adame finalmente compartió su reacción a las acusaciones y querellas impuestas en su contra, y lo hizo durante una entrevista en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

En dicha charla, el también conductor aseguró que los delitos de los que se acusan son falsos, no sin antes negar cualquier tipo de nexo con el narcotráfico o lavado de dinero: “Yo creo que a éste ya el alcoholismo y la drogadicción le están haciendo mucho daño. Me tiene sin cuidado los cargos”.

Asimismo, Adame aprovechó para enviar un contundente mensaje sobre la madre de Gustavo Adolfo Infante, asegurando que es una bruja: “La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían y la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje. Este mequetrefe (Gustavo Adolfo Infante) les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo y tengo quien lo cuente“.

A pesar de las críticas que recibió por insultar a una mujer de la tercera edad, contó que no le importa y que tiene testigos de lo que dice de la madre del periodista: “Que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra y que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue, eso no le quita a la señora”. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Para finalizar, Alfredo Adame indicó que quien tiene un “pasado negro es él” y tiene pruebas al respecto. “Hay fotos de la pocilga y de los informantes, pero yo no tengo que demostrar nada y en este país existe la libertad de expresión, el que se ríe se lleva, es un pobre imbécil, es un pobre naquito”, dijo.

Te puede interesar:

• Gustavo Adolfo Infante denuncia a Alfredo Adame y no parará hasta verlo en la cárcel

• Ya hay fecha para la polémica pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

• Alfredo Adame presume ser millonario, pero ex asegura que su mansión está muy dañada