Alfredo Adame presume ser millonario, pero ex asegura que su mansión está muy dañada

El presentador Alfredo Adame, de 63 años, ha estado en boca de todos en los últimos meses por la forma en que está manejando su vida y por su fuerte temperamento, el cual lo ha llevado hasta pelearse en plena vía pública y a ganarse gran cantidad de enemigos, entre los que se encuentran Carlos Trejo, Laura Bozzo, Gustavo Adolfo Infante y Andrea Legarreta.

Sus enemistades no solo se limitan a otros compañeros de profesión y a su propia familia, sino que también a algunas de sus exes, como es el caso de Susan Quintana, quien realizó fuertes comentarios en su contra.

En una entrevista con el programa mexicano ‘De Primera Mano’, Susan reveló algunos detalles de la vida privada del también actor, quien dice ser millonario, pero la realidad parecer ser otra.

De acuerdo a su ex, la situación económica de Adame está lejos de ser la mejor, lo cual se ve reflejado en el deterioro de su hermosa, pero muy antigua mansión en Ciudad de México.

“Él vive en una casa muy, muy vieja. Cuando yo entré por primera vez, había un hoyo, un cuadrado, no sé por qué, en el techo, pero muy grande, como de uno y medio por uno y medio; era un cuadro muy grande en el techo. Cuando entré, me dijo, ‘lo voy a arreglar’, pero no supe qué era. Conforme conocí su casa cruje, muchas láminas están zafadas”, compartió Susana.

La entrevistada destacó, además, que los problemas de la casa del ex de Mary Paz Banquells no solo se limitan a cuestiones estructurales, sino que también a su nula inversión, lo que provoca que a cierta hora del día ya no cuente con servicio de agua.

“No puedes ir al baño o quererte lavar las manos o algo en la noche. Después de las 7 ya no hay agua. A mí me dijo el señor que trabajaba ahí, que es una persona muy linda, que este señor Adame nunca quería gastar para poner una bomba”, continuó Susan, quien recordó que a su ex también le han llegado a cortar la luz por falta de pago.

¿Cómo es la mansión de Adame que no se ve como en sus mejores tiempos?

Alfredo Adame vive desde 1999 en una imponente mansión en la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de Mexico, cuyo valor rondaría los $2 millones de dólares.

La residencia, que está construida detrás de una imponente y alta pared de piedra, goza de diversas habitaciones personalizadas al gusto se su dueño, quien es amante de jugar billar y de coleccionar aviones a escala.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa rectangular con sillas de color rojo para ocho personas, así como con algunas obras de arte.

Sala

Su sala, ubicada justo a un costado de su chimenea y desde donde tiene unas lindas vistas a su jardín, está conformada por sillones en tono café, por cojines rojos y por una mesa de centro del mismo tono.

Jardín

Su jardín, que es, sin lugar a dudas, el protagonista de su hogar, cuenta con extensas áreas verdes, con muebles exterior, con altos árboles y con un piscina con su respectiva zona de spa.

