Diana Golden reacciona a la pelea callejera de Alfredo Adame: “Es muy agresivo, muy violento”

Hace unos días Alfredo Adame se vio envuelto en la polémica por protagonizar una pelea en la vía pública con una pareja, situación que habría dejado expuesta su personalidad violenta y explosiva que le ha provocado conflictos en varias ocasiones.

Así lo expuso Diana Golden, exesposa del actor, quien durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ reaccionó a la grabación que se propagó en redes sociales hace unos días, en la que se aprecia que el conductor se enfrenta a golpes en vía pública con un hombre y una mujer.

“Es una situación bastante penosa, muy lamentable, de pena ajena que demuestra una vez más la magnitud de agresividad que tiene esta persona, este señor. En general qué feo involucrarte en una pelea en la calle, es peligroso, no sabes qué te va a pasar… ¿Qué te puede pasar por la cabeza para bajarte y agredir unas personas de esa manera?”, respondió.

La actriz destacó la facilidad con la que Adame se involucra en situaciones que podrían resultar peligrosas, incluso para él mismo.

“¿Y si ellos fuesen los que estuvieran armados o si él hubiese activado su arma? O sea, cuántas veces no hemos visto tragedias por problemas viales”, añadió convencida.

Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de recordar los episodios de violencia que vivió durante su fugaz matrimonio y que a más de 34 años de haber terminado, sigue dando de qué hablar.

“¿Ahora sí me creen que me metió una pistola en la boca cuando yo tenía 20 años? ¿Ahora sí me creen viendo lo que hace ese energúmeno? ¿Ahora sí me creen que me perseguía para atropellarme y matarme cuando yo vivía atrás de Televisa? Está así de mal desde chiquito“.

Por si lo anterior fuera poco, Diana Golden destacó que esta actitud no es nueva, misma que le provocó que lo despidieran de la aerolínea en la que trabajó.

“¿Cómo te vas a poner así con una mujer?, (él dice): ‘Nunca he golpeado a una mujer’… por favor. Es muy agresivo, muy violento, siempre lo fue. De Aeroméxico lo corrieron por neurosis tensional, yo estaba ahí, y otras cositas más que ahora no vienen al caso…”, explicó.

Diana Golden no pasó por alto la gracia que le provoca las burlas que ha recibido el comunicador, pues siembre había alardeado de ser un experto en artes marciales que no pudo demostrar en su enfrentamiento callejero.

“El millonario no ha pagado, y luego lo de karateka, perdón es que sí es chistoso. Más rápido cae un hablador que un cojo… Yo no sé si él antes meditaba y ahora no, pero está como desquiciado”, mencionó.

Recordemos que fue el pasado martes 26 de enero, cuando el conductor mexicano, Alfredo Adame, se enfrentó a una pareja que lo agredió física y verbalmente mientras circulaba en su vehículo sobre la lateral del periférico de la Ciudad de México mientras se dirigía a su casa. Días después acudió ante la Fiscalía de la Ciudad de México para iniciar acciones legales en contra de los involucrados.

