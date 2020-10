“Me metió una pistola en la boca”: Diana Golden revela el violento matrimonio que vivió junto a Alfredo Adame

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las personalidades en el medio que más han sido señaladas por la polémica en los últimos días ha sido el conductor Alfredo Adame. El también actor se ha visto involucrado en una serie de escándalos, ya sea por su pasado o por sus declaraciones.

Si bien todos recuerdan aquella pintoresca pelea que tuvo con el “cazafantasmas” Carlos Trejo, que incluso los iba a llevar al ring, también ha tenido desencuentros con la presentadora de “Hoy”, Andrea Legarreta, pues la situación entre ambos no es nada favorable.

Ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán por unas llamativas declaraciones que ha hecho la actriz Diana Golden, quien fue su esposa hace algunos años. La colombiana aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante, que el matrimonio entre ella y Adame fue todo menos agradable.

“Él era sobrecargo de Aeroméxico y yo viajaba cada mes, iba y volvía de Bogotá. Lo conocí, nos hicimos amigos, no era tan amargado en ese momento. Éramos amigos e íbamos a los castings juntos y luego él vio lo que me quitaba Gobernación de impuestos; de las películas, en la ANDA, me quitaban el 50 por ciento. (…) Me dijo: ‘Casémonos para que pagues menos impuestos, todo eso, somos amigos, nos llevamos bien, puedes vivir en un cuarto de mi casa'”, dijo la actriz.

Y, a pesar de no existir como tal un romance entre ellos, la sudamericana aceptó casarse con él para su beneficio económico en una boda sin tanto auge. “Y yo ese día me fui a terminar ‘El Ansia de Matar’ y él se fue al otro lado. No (dormirnos juntos) porque todavía no éramos ni novios ni nada.

“Yo vivía en una recamara y él vivía en otra. Entonces me dice: ‘Oye, vamos a intentar salir’. Nos llevábamos bien. Vivíamos juntos y al principio no (pasaban la noche juntos), después sí. Una vez que fue ese cambio, empezó su cambio; empezó a ser celoso, posesivo, a decir en el auto ‘¿Qué estás haciendo para que te miren?’ y empezaron los problemas”, reveló, afirmando que poco a poco empezaron a llegar los problemas.

Por tal motivo, Golden viajó a Estados Unidos para estar un rato con su familia, quienes vivían en San Francisco. Sin embargo, en su vuelta a México, su relación con el exconductor de “Hoy”, se tornó peor de lo que ya estaba cuando vivían juntos.

“Llegué a la casa y él estaba viendo televisión; eran como las 3 de la mañana”, confesando que, tras una pregunta hecha por Gustavo Adolfo, él estaba borracho.

“Sí, se robaba las botellas de Aeroméxico, él bebía mucho; por eso lo corrieron (de la aerolínea) y por neurosis tensional. Entonces me empezó a romper la ropa, me sacó una pistola; anda siempre con pistolita y le gusta tirar hacía el aire. Entonces saca una pistola y me dice ‘Te largas de la casa’, a las 3 de la mañana. Me metió una pistola en la boca, eso es tan cierto como que está en una demanda.

“Me decía ‘Te voy a matar’. Y yo así aterrada nomas lloraba y no me mató; lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes disque para sentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña… yo era capaz de lo que sea con tal de salir de ahí con vida. Entonces acabé yo en pijama, descalza en la casa de otra sobrecargo, amiga de él. Al otro día ella me prestó unos pants, unas chanclas y fuimos a poner la demanda. Le hablé a mi mamá, a mi papá, a don Gregorio Walerstein, el zar del cine mexicano, y don Gregorio se hace cargo, mete a sus abogados y es quien me divorcia”.

Todo parece indicar que Alfredo Adame ha tenido una vida complicada detrás de cámaras y que, sin deberla ni temerla, Diana Golden fue partícipe de esos episodios oscuros del famoso presentador.