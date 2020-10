¡Alfredo Adame revela que quiere despedir a Andrea Legarreta de ‘Hoy’!

Mientras tanto, la actual conductora del programa contesta que para ella "él no existe"

El escándalo llegó al programa “Hoy”. Y es que ahora existe un enfrentamiento verbal entre Alfredo Adame, quien por muchos años fue un icónico conductor de dicho programa y Andrea Legarreta, la actual presentadora del show.

La pelea se originó tras las declaraciones del también actor sobre que, si se queda como productor de dicho espacio televisivo, la primera en despedir sería a la esposa de Erik Rubín.

“No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron qué cambios harías y lo primero que dije fue correr a Andrea Legarreta y eso me costó que no me lo dieran”, comentó en su momento el famoso tapatío de 62 años, cuando le ofrecieron el puesto por primera vez.

Por tal motivo Legarreta, quien retomó su trabajo tras haber enfermado de COVID-19, afirmó que para ella “no existe” Adame. Asimismo, responsabilizó a Alfredo de sus palabras y no está interesada en hablar de él.

“Esa persona no existe para mí. Así me insistan (no voy a hablar de él). Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar”, dijo la pareja del exintegrante de Timbiriche.

La presentadora de 49 años desconoce cuál es el estatus de Magda Rodríguez, actual productora del programa, y tampoco sabe si ella seguirá ahí, al lado de Galilea Montijo y Raúl “El Negro” Araiza.

“No estoy segura ni siquiera de que se vaya Magda. Ella ha comentado que es probable que en diciembre. Entonces pues surgen miles de rumores: lo que pasa en cada cambio. Pero en realidad no tengo la menor idea. Ni siquiera sé si nosotros”, agregó la también actriz refiriendo que no está dispuesta a estar detrás de cámaras de dicha producción.

“Mientras más pasa la vida, más me doy cuenta de que quiero estar cerca de mis niñas. Creo que producir en este momento para mí sería algo descartado. A lo mejor con los años, pero ahorita tienen 13 y 15 y es un buen momento para estar con ellas”.

Pase lo que pase, Andrea Legarreta sigue y seguirá siendo una de las conductoras más entrañables del programa, quien ya se ganó un lugar en el corazón de los televidentes.