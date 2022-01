Mujer agredida por Alfredo Adame rompe el silencio: “Nos amenazó con una pistola”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego que se dieran a conocer unas imágenes donde el actor Alfredo Adame agrede a una mujer y a su familia en plena avenida de México, no sólo él salió a dar su versión de los hechos en el programa “Venga la alegría”, donde protagonizó un encontronazo con Flor Rubio, sino que la mujer agredida en cuestión por Adame, de nombre Maythe Flores Olaya habló en su cuenta de Twitter y dijo: “El señor nos amenazó con una pistola”.

En los primeros videos que se viralizaron aparece Alfredo Adame dándole golpes a un carro inicialmente, después se ve a una mujer y por último, a un hombre, esposo de la mujer agredida. Incluso había una menor de edad en medio. Maythe Flores Oyala, que es la mujer agredida por Adame utilizó su cuenta de Instagram para decir que: “Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro… se metió al carro y dentro de él nos amenazó … todo lo tengo en video”, al tiempo que aseguró tener más videos del incidente. View this post on Instagram A post shared by Chicapicosa (@chicapicosaa)

No se sabe si finalmente Maythe y su familia vayan a tomar medidas legales en contra del actor Alfredo Adame. Él sí dijo inicialmente, que considera que no vale la pena que él lo haga, pero después en el programa “Venga la Alegría”, dio a entender que sí procederá legalmente. La mujer agredida asegura que tiene más videos y que los subirá, pero al momento del cierre de esta nota aún no lo había hecho en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, los memes y chistes en cuanto a este incidente de Alfredo Adame no se han hecho esperar en las redes sociales. De hecho, a la mujer agredida en cuestión le han llamado: “La Fiona Luchona” y ella se lo ha tomado con mucho humor a pesar de haber vivido este trago amargo. Eso es todo, le diste su merecido mi fiona luchona— Eduardo Tellez (@Eduardo_drako92) January 25, 2022

Recordemos que este no es el primer incidente de violencia que protagoniza Alfredo Adame. Incluso una de sus ex, Diana Golden, en algún momento lo acusó de haberle: “Metido una pistola en su boca“. Esperamos que ambas partes puedan resolver esta situación de la mejor manera posible.

Sigue leyendo:

Así es la mansión a la que se dirigía Alfredo Adame antes de pelearse con mujer en la calle

Alfredo Adame niega a sus tres hijos biológicos: “No llevan mi sangre”

Alfredo Adame piensa demandar a Laura Bozzo por tráfico y trata de personas: “Les quitaban el dinero”

Alfredo Adame busca novia, solo pide que sea “decente y educada