Alfredo Adame busca novia, solo pide que sea “decente y educada”

Aunque en los últimos meses se ha visto envuelto en la polémica debido a los problemas que mantiene con su exesposa e hijos, Alfredo Adame confiesa estar abierto al amor; sin embargo, la mujer que llegue a su vida deberá cumplir con una lista de requisitos que él mismo compartió.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, en donde el presentador de televisión reveló que, aunque no le ha ido nada bien en el amor y tiene experiencias que considera desafortunadas, no pierde la esperanza de encontrar una mujer que complemente su vida.

Eso sí, antes de darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental deja claras las cualidades que deberá cumplir su próxima pareja.

“El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y no la clase de suripantas que me han llegado a la vida“, confesó.

Por supuesto, no pasó por alto las malas rachas que tuvo con sus exesposas, entre las que destacan las recientes peleas que protagonizó junto a Diana Golden, así como Mary Paz Banquells; por lo que también se dio tiempo de enlistar aquellas situaciones que lo hicieron dejar de creer en el amor e inclusive descarta una reconciliación con sus tres hijos.

“Por andar de estúpido creyendo en el amor, en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida me hicieron lo que me hicieron y me vieron la cara. Me robaron y me usaron, así es que en esas cosas no creo, ni en el perdón ni en nada”, añadió.

Alfredo Adame no perdió oportunidad de confesar que su exesposa le robó dinero y lo usó para comprarse tres vehículos con los que obtiene ingresos económicos, mientras él, asegura, no tiene beneficio alguno.

Pero no todo fue malo a lo largo del 2021, pues está iniciando este año nuevo con el pie derecho y varios proyectos en puerta, los cuales podrían significar su regreso a la televisión.

“Tengo una obra de teatro, Televisa me está ofreciendo tres protagónicos en telenovelas, en esas ando ahorita. Haciendo mucho ejercicio, mentalizando y seguiré siendo el miso Alfredo de siempre“, puntualizó.

