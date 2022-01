VIDEO: Flor Rubio y Alfredo Adame protagonizan acalorado encontronazo en plena transmisión de ‘VLA’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A solo unos días de encabezar los titulares por una acalorada pelea en la vía pública, el conductor Alfredo Adame vuelve a ser el tema de conversación luego de que la comunicadora Flor Rubio le “llamó la atención” por su actitud conflictiva. ¿Cómo respondió el famoso? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista con el programa “Venga la Alegría”, el presentador de televisión compartió su versión de los hechos sobre el incidente ocurrido contra una pareja en las calles de la Ciudad de México; señalando que fue víctima de robo y lesiones.

Luego de varios minutos hablando sobre el pleito, los conductores comenzaron a cuestionar a Alfredo Adame sobre los conflictos que ha protagonizado durante varios años: “Eres un hombre de mecha corta, vivimos en una ciudad peligrosa, tenías una imagen de conductor familiar padrísima y ahora todas las notas de Alfredo Adame son de violencia“, señaló Horacio Villalobos.

Ante esto, el también actor respondió que él no los provoca, y en su lugar: “Los problemas me buscan y me llaman”, contó.

No obstante, la periodista Flor Rubio no dudó en compartir su opinión sobre la postura que el famoso ha adoptado durante los últimos años con respecto a los ataques en su contra: “Ahí si no Alfredo, yo creo que sí tienes que cambiar esa parte porque tú has sido durante muchos años una gran figura en la televisión y tienes que reconocer que de no haberte bajado no existirían esos videos”.

Si bien Alfredo Adame intentó esquivar la pregunta de la comunicadora y hacer oídos sordos a sus “reclamos”, la comunicadora aprovechó el momento para aconsejarle hacer un cambio en su vida, pues ese tipo de reacciones afectan su imagen.

“No nos gustó ver a Alfredo Adame tirado en la calle, no nos gustó verte peleando con esas personas, no nos gusta verte en esa situación… al final sucumbiste… Yo ni te envidio ni te odio, yo te aprecio de toda la vida y te lo digo, no quiero volverte a ver así. Yo quiero verte como un conductor luminoso de la televisión, no quiero verte peleando en las calles”, finalizó Flor Rubio.

