Paul Scholes ataca a Rangnick tras el empate del Manchester United: “Es un director deportivo, no un entrenador”

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, criticó a Ralf Rangnick después del empate de los Red Devils 1-1 ante el Southampton y dijo que es un director deportivo, no un entrenador.

El empate ante los ‘Saints’ es el tercer encuentro seguido en el que el United no consigue la victoria.

“El despido de Ole se veía venir, todos sabíamos que iba a pasar, pero entonces nos preguntamos: “¿Cuál es el plan? Tiene que haber uno, tiene que haber un entrenador de primer nivel para revivir este club”, dijo Scholes en BT Sport.

“Esto es el Manchester United, hay que tener lo mejor de lo mejor, no no tener plan y traer a un director deportivo que ha entrenado dos años de los últimos diez. No me malinterpretéis, me cae bien, pero parece que le falta la experiencia de haber entrenado en los últimos cinco o seis años. Es un equipo de individualidades y esa ha sido la diferencia hoy con el Southampton”, añadió.

En los diez partidos que ha dirigido Rangnick en Premier desde que llegó, el United ha marcado catorce goles, la cifra más baja de cualquier entrenador en ese periodo de tiempo en los ‘Diablos Rojos’.

La situación en la tabla es preocupante y son quintos, con 40 puntos, los mismos que el West Ham United, que marcha cuarto, pero con solo uno de ventaja respecto al Tottenham y cuatro al Tottenham Hotspur, que tienen dos y tres partidos menos, respectivamente.

Son tres encuentros seguidos sin conocer la victoria y seis sin marcar para Cristiano Ronaldo, que hacía más de una década que no tenía una racha similar, desde la temporada 2005/2006, en la que marcó nueve goles en 50 partidos.

Los de Ralf Rangnick volvieron a hacer una primera parte decente, en la que Jadon Sancho marcó su primer gol en Old Trafford, al culminar un contraataque iniciado por Bruno Fernandes y conducido por Marcus Rashford.

Pero el equipo se cayó, como ante el Burnley, en la segunda mitad. Che Adams aprovechó un despiste de Luke Shaw para entrar solo por banda y batir con un disparo raso, pegado al palo, a De Gea. El United se volcó a por la victoria, pero fue el Southampton el que pudo ganar si Armando Broja no hubiera errado un mano a mano ante De Gea.

