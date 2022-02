“Ser arrestado, traficar, morir. Era lo habitual en mi familia”, el NBA que pasó de vivir entre bandas a asistir al Juego de Estrellas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dejounte Murray, base de los Spurs de San Antonio, ha brillado en la temporada 2021-2022 y ha sido seleccionado al Juego de Estrellas, pero su pasado familiar y la delincuencia casi se interpone en su camino a la NBA.

Murray vivió su infancia en el barrio South End de Seattle, donde 75% de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza y un 95% de ellos son negros.

“Siempre he estado callado con respecto a mi pasado. Estoy traumatizado con todo lo que pasó. Sólo pienso en ese niño en las calles, rodeado de bandas y de droga y haciendo cualquier cosa por sacar algo de dinero. Era lo que tenía que ser. Era de esa manera o no era, directamente”, dijo el jugador.

Murray ha hablado sobre algunos casos de violencia que hubo en su familia, luego de que su padre estuvo ausente, su madre estuvo varias veces en la cárcel y su bisabuela también estaba relacionada a las bandas de narcotráfico. El base de los Spurs incluso estuvo preso a los 11 años de edad.

“Para mí eso no era nada. No tenía miedo a la cárcel. Para mi era lo normal. Ser arrestado, traficar, morir. Era lo habitual en mi familia”, recordaba Murray en un reportaje en Sports Illustrated.

En 2016 en su época del draft, muchos equipos de la NBA al conocer su pasado no quisieron tomarlo en cuenta para su selección, lo que le permitió a los Spurs de San Antonio elegirlo y de la mano de Greg Popovich, convertirse en uno de los mejores pilotos y jugadores de la NBA. View this post on Instagram A post shared by Dejounte Murray (@dejountemurray)

Murray fue el gran protagonista del triunfo de este viernes contra los Hawks con 32 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias, convirtiéndose en el jugador con más triples-dobles (15) en la historia de los Spurs, superando la marca establecida por David Robinson. Dejounte Murray notched his 15th career triple-double to become the @spurs all-time franchise leader in triple-doubles!@DejounteMurray: 32 PTS, 10 REB, 15 AST, 4 STL pic.twitter.com/2Um91PCcmX— NBA (@NBA) February 12, 2022

