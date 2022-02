Salen a la luz audios en los que Arath de la Torre amenaza a reportero: “Te voy a ir a buscar personalmente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio del escándalo que se destapó hace unos días en el que Artah de la Torre fue señalado de acosar a la pareja del comediante Julio Alegría, se dieron a conocer una serie de audios en los que se escucha al conductor amenazar a un periodista de Televisa por haber filtrado información que, según el conductor del programa ‘Hoy’, perjudican su reputación.

En esta ocasión, la serie de audios fueron revelados en exclusiva por el programa ‘Chisme No Like’, grabaciones en las que se escucha al actor amenazar al periodista Jorge Ugalde, quien junto a Martha Figueroa habría sido el encargado de despertar los rumores de su salida de la obra de teatro ‘El Tenorio Cómico’.

“Atentas contra una familia, cab***n… o sea, ya no soy el pend** de ‘Soñadoras’ ¿me oíste? Soy un hijo de la chin** ahorita. El que se mete conmigo y perjudica por un lado a mi familia y a mi reputación, no lo voy a permitir. Hay que hacerse responsable cuando está uno caliento ahí sentadito en la silla. No es que hables bien o mal de mí, tú provocaste todo esto”, menciona Arath.

En otro de los mensajes, se escucha al protagonista de ‘Doctor Cándido Pérez’ decirle al periodista de espectáculos que alguien le tiene que dar una explicación, porque precisamente había decidido salir de la obra de teatro para evitar un escándalo de este tipo.

“Por qué alguien como tú tiene que abrir el hocico… para darle publicidad a tu amigo Gou, a costillas de quien sea, a costillas de una persona que tiene 30 años trabajando en la empresa, si atentas contra mí, estás atentando contra mi familia entera”, añade.

Además, le exigió que detuviera el escándalo generado en una revista mexicana, en donde se dieron a conocer una serie de mensajes que comprobarían que acosó que sufrió la coreógrafa Andrea Rodríguez, pareja del comediante Julio Alegría.

“Todos los comentarios que salieron ahí en TV Notas no sé cómo le vas a hacer para borrarlos, porque si no te voy a ir a buscar personalmente ahora sí. Solamente de ver mi cara con la de ese señor de verdad me pone de un humor que tú no tienes una idea. Darle publicidad a este lavacoches… Te voy a decir una cosa Jorge, esto no se va a quedar así porque es darle armas a la gente para que hable de mí. Yo te voy a reportar con Luis Mario Santoscoy en este instante”, puntualiza.

