Andrés Lillini se quejó del arbitraje: “La expulsión de Alan Mozo ante León no era”

El técnico de Pumas, Andrés Lillini, se mostró molesto por la expulsión del defensor Alan Mozo, quien sufrió su segunda expulsión en lo que va de Torneo Clausura 2022.

Lillini defendió al lateral izquierdo quien ha tenido una actitud combativa en los partidos disputados, sin embargo, ya las dos expulsiones han sido cuestionadas porque ha parecido excesivas, según el criterio del entrenador.

“Me gusta que Alan sea intenso y no pasivo, yo creo que no es expulsión. Alan no tiene nada que hacer, la de hoy y la de Querétaro creo que no era”, apuntó Lillini.

Andrés Lillini respaldo a Alan Mozo.



"Prefiero que sea intenso y no pasivo. Hoy creo que no es expulsión, vi la imagen y en eso Alan no tiene nada que hacer. Es un jugador completo para nosotros y debe estar en los mejores laterales del futbol mexicano”. pic.twitter.com/CeKu2KhnMN — PressPort (@PressPortmx) February 13, 2022

Aunque cuestionó las tarjetas a Alan Mozo, Andrés Lillini cree que no es un tema del arbitraje que quieran perjudicarlos. “No creo que el arbitraje tenga identificado a jugadores, en esta ocasión creo que no es expulsión, nada qué hacer en ese tema. Hay que seguir para adelante, no cerrarnos ni buscar responsables, sabiendo de que las situaciones de juego son así”, añadió.

Pumas enfrentará al Saprissa de Costa Rica, en la Liga de Campeones de Concacaf, aunque para el próximo fin de semana, el técnico Andrés Lillini no podrá contar con Alan Mozo, para el compromiso contra Atlas.