La familia real británica tiene un grupo de WhatsApp

Cuesta imaginar a los royals británicos como una familia normal porque todas las series y películas inspiradas en la monarquía, desde “The crown” a “Spencer” los muestran comportándose siempre de manera muy formal, respetando el rango y el protocolo incluso en la intimidad.

Sin embargo, la nueva generación que encabezan el príncipe William y la duquesa Kate Middleton ha cambiado ciertas normas en ese sentido, como demuestra el hecho de que ellos se comuniquen con el resto de sus familiares a través de un grupo de la aplicación de mensajería WhatsApp.

El encargado de revelar este detalle sobre la vida privada de los Windsor ha sido el ex jugador de rugby Mike Tindall, que está casado con Zara, hija de la princesa Ana y prima, por tanto, de William. Recientemente el deportista retirado le pidió a uno de sus amigos que había estado presente en la sesión de entrenamiento a la que Kate acudió la semana pasada que le contara cómo se había desempeñado ella en su nuevo papel de patrona del rugby inglés. “Quería que me dijera que había metido la pata para tomarle el pelo en el grupo de WhatsApp de la familia, pero me dijo que lo había hecho muy bien”, explicó el esposo de Zara en su podcast “The good, the bad & the rugby”.

Siempre se ha afirmado que Zara y William están especialmente unidos porque se llevan tan sólo un año de diferencia y pasaron gran parte de su infancia juntos. Su estrecho vínculo ha perdurado en la vida adulta y el propio Mike ha explicado en varias ocasiones que sus tres hijos ven a menudo a la casa de los duques de Cambridge; de hecho, Zara es la madrina del primogénito de William y Kate, el príncipe George, que nació tan sólo unos meses antes que su primera hija.

