Fallece a los 75 años Ivan Reitman, director de la exitosa cinta “Ghostbusters”

La noche del 12 de febrero falleció a los 75 años el director de cine Ivan Reitman, mientras dormía en su casa de Montecito, California. Sus hijos Catherine, Caroline y Jason Reitman dieron a conocer un comunicado informando de su deceso.

Nacido en el pueblo checo de Komárno (entonces Checoslovaquia) en 1946, Reitman escapó del país con su familia cuando contaba tan sólo con cuatro años de edad. Finalmente se establecieron en Canadá, donde estudió música y drama. En la década de los 70 realizó distintas películas baratas y experimentales, y al poco tiempo conoció a los actores Dan Aykroyd, John Belushi y Gilda Radner, estrellas del programa de televisión “Saturday Night Live”, quienes se convirtieron en sus grandes amigos.

Ivan ganó fama gracias a las cintas de comedia “Animal house” (con Belushi), “Stripes” y “Meatballs”, estas dos últimas estelarizadas por Bill Murray. Sin embargo, poco imaginaba que en 1984 obtendría el gran clásico de su carrera con “Ghostbusters” una cinta con guión de Aykroyd que combinaba humor, acción y ciencia ficción. Al ser cuestionado hace poco sobre la trascendencia de esa película, el director comentó que “es difícil definirlo. Siempre he tenido un acercamiento sincero a la comedia. Aún así lo tomé en serio. Era una película de horror pero también una comedia, y siento que tenía que lidiar con ello de una forma realista y honesta”. El resultado fue una de las películas más emblemáticas de los 80, que tuvo una exitosa secuela en 1989.

Otras películas que Ivan Reitman dirigió fueron “Twins”, “Junior”, “Kindergarten cop” (las tres protagonizadas por Arnold Schwarzenegger) y “Evolution”. En 2014 dejó su faceta de realizador y se dedicó a producir, trabajando con su hijo Jason, quien dirigió “Ghostbusters: Afterlife” en 2021 y que escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para los fans de su padre: “Gracias por todos sus amables mensajes. Por favor, disfruten sus películas y recuerden sus dones al contar historias. Nada lo haría más feliz”. View this post on Instagram A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) View this post on Instagram A post shared by Jason Reitman (@jasonreitman)

