Inicia juicio para determinar si el asesinato de Ahmaud Arbery fue motivado por el odio racial

El juicio federal contra Travis McMichael y su padre, Gregory McMichael, sentenciados a cadena perpetua por el asesinato del afroamericano Ahmaud Arbery, de 25 años, arrancó este lunes en Georgia para determinar si se trató de un crimen de odio motivado por el racismo.

Padre e hijo, de 66 y 36 años, respectivamente, junto con su vecino William “Roddie” Bryan, de 52, fueron hallados culpables en noviembre por el asesinato en 2020 de Arbery, a quien “cazaron” y mataron con una escopeta mientras corría por un barrio de la ciudad de Brunswick (Georgia).

“Las evidencias del caso demostrarán que si Ahmaud Arbery hubiera sido blanco, habría salido a correr y habría regresado a tiempo (a su casa) para la cena del domingo”, sostuvo la Fiscalía en su testimonio de apertura en el que insistió en que fue acosado y asesinado por el color de su piel.

Durante su alegato, el fiscal Bobbi Bernstein relató la persecución que durante cinco minutos realizaron los acusados con su vehículo por el vecindario hasta que Gregory McMichael disparó a Arbery con su arma.

La muerte de Arbery, ocurrida el 23 de febrero de 2020, pasó desapercibida durante varios meses, hasta que a principios de mayo se filtró en internet un video que grabó Bryan con su celular y que mostraba cuando el joven fue interceptado por los McMichael, quienes, tras perseguirlo y acorralarlo en su camioneta, le dispararon a quemarropa con una escopeta.

