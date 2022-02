Kanye West aclara que no fue víctima de los hackers y no se arrepiente de insultar a Pete Davidson

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya se extrañaban los arrebatos de Kanye West en las redes sociales. Este fin de semana el polémico rapper volvió a hacer de las suyas en Instagram para arremeter contra Pete Davidson, el actual novio de su ex esposa Kim Kardashian, y no se arrepiente de ninguna de las palabras que escribió.

Muchas celebridades han culpado con mayor o menos éxito a los temidos hackers de sus salidas de tono en la esfera virtual, pero Kanye ha querido dejar bien claro que ese no es su caso: “Mi cuenta no ha sido hackeada. El domingo al mediodía estaré en el servicio religioso y poco después llevaré a North y Saint conmigo al Super Bowl”, aseguró junto a una foto suya en la que mira directamente a la cámara y sostiene una hoja con la fecha del día: 2.13.22.

Además de dedicarle todo tipo de insultos al joven actor, el músico fue más allá haciéndose eco de una broma que circuló en su día acerca de Pete y Hillary Clinton -a quien el primero apoyó en su candidatura presidencial-, para asegurar que ambos mantuvieron una relación secreta. Como prueba de ello Kanye recordó que el cómico tiene un tatuaje de la ex primera dama en la pierna, algo que por otra parte no es ningún secreto.

No contento con eso, el ex de Kim también ofreció dinero a Michael Che, uno de los compañeros de Pete en el programa “Saturday Night Live” para que no vuelva a trabajar con él: “@chethinks Doblaré la cantidad que te estén pagando para que no tengas que volver a mirar a la cara a ese peón. Todo mi cariño”, le aseguró.

Sorprendentemente, Kanye también quiso compartir con todos sus seguidores lo que parece ser un mensaje que el propio Pete le habría enviado en privado para tratar de acercar posturas y asegurarle que no pretende interferir en su vida familiar, que decía: “Como hombre nunca me interpondría entre tus hijos y tú. Es una promesa. La forma en que educan a sus hijos es asunto suyo y no mío. Sí que espero que (algún) día pueda conocerlos y que todos podamos ser amigos”. Kanye respondió “No, nunca conocerás a mis hijos”.

