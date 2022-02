Regresa la Conchampions: ¿Cuáles son los rivales de los equipos mexicanos?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Liga de Campeones de Concacaf arrancará con la presencia de cuatro equipos mexicanos, quienes buscarán salir victoriosos y lograr el título continental que les permita clasificar al Mundial de Clubes 2023.

Santos Laguna, Club León, Cruz Azul y Pumas UNAM, comenzarán a partir de este martes el camino al campeonato, algo que se ha venido logrando para el fútbol mexicano en la rivalidad particular que hay con la MLS en la actualidad.

Santos Laguna enfrentará este martes al equipo de CF Montreal, quienes aún no han comenzado su temporada de la MLS, aunque tuvieron una presentación regular en la edición 2021, quedando en la 8va posición y sin posibilidad de seguir en la competición.

« On arrive dans un environnement qui est différent, qui est nouveau pour nous. C’est excitant et on est prêt à relever ce défi. » – Wilfried Nancy >>> https://t.co/bmoIQXWplt



Montreal gets set to kick off @TheChampions against @ClubSantosEn >>> https://t.co/FeqhGlhkBP#CFMTL pic.twitter.com/KbqwMrGNQ0 — CF Montréal (@cfmontreal) February 15, 2022

El Club León visitará al equipo guatemalteco del Deportivo Guastatoya, quienes se encuentran en la segunda posición de la tabla en la Liga Nacional, por detrás del Cobán Imperial. El partido se realizará el próximo miércoles en el Estadio David Cordón Hichos, de la ciudad de Guastatoya.

El equipo guatemalteco tiene a dos mexicanos en su plantel, con el defensor central Omar Domínguez y el delantero Luis Ángel Landín.

🔰 | Enfocados en el duelo del próximo miércoles 🆚️ Club León Oficial 😎✔💪



¡Necesitamos de tu apoyo afición pecho amarillo, puedes adquirir tus boletos https://t.co/qzkqNatAek 😎💪#DaleGuasta #VamosGuasta pic.twitter.com/TCZDfbLh4b— CD Guastatoya (@CD_Guastatoya) February 14, 2022

Cruz Azul enfrentará al Forge FC de la Canadian Premier League. El equipo de la ciudad de Hamilton, Ontario, aún no ha comenzado su temporada regular, aunque en su última temporada quedaron subcampeones del torneo.

El Forge FC visitará el Estadio Azteca el próximo miércoles 16 de febrero. 2️⃣ more days until we're back in front of our home crowd!



🗓| Wednesday, February 16

🕗| 8 p.m. ET

🆚| @CruzAzul

🏟| @TimHortonsField



Don't miss out! Get your tickets now:

🎟| https://t.co/jvBjPLA4y6

#ForgeFC | #SCCL22 pic.twitter.com/s5apyA1NMU— Forge FC (@ForgeFCHamilton) February 15, 2022

Pumas de la UNAM enfrentará a uno de los equipos legendarios del fútbol de Costa Rica, el Deportivo Saprissa. Siendo el equipo más grande y laureado del fútbol costarricense, fue campeón de la Liga de Campeones de Concacaf en tres ocasiones, con las ediciones de 1993, 1995 y 2005.

Saprissa recibirá en el Ricardo Saprissa a los Pumas, el próximo miércoles 16 de febrero.