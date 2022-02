5 pasos para proteger tu teléfono inteligente contra robo o pérdida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Perder un teléfono celular es un tipo especial de sufrimiento. Cada vez que pierdo el mío, entro en pánico y tiro el contenido de mi bolso, hurgo entre los cojines del sofá y busco a tientas debajo de los asientos del automóvil.

Apuesto a que puedes sentirte identificado.

Los teléfonos inteligentes no solo son exorbitantemente caros, sino que también contienen un resumen detallado de tu vida personal. Fotos de los lugares que frecuentas, familiares y otras personas que conoces. Mensajes de texto reveladores. Información bancaria y de tarjetas de crédito.

Debido al aumento de los robos de teléfonos inteligentes, todos esos datos en las manos equivocadas podrían ser peligrosos para tu privacidad y tu billetera. Aquí te mostramos cómo evitar que extraños accedan a tu información personal, hacer una copia de seguridad y recuperar de manera segura las fotos y videos almacenados en el dispositivo y, con un poco de suerte, aumentar las posibilidades de recuperar un teléfono perdido.

Antes de perder tu teléfono inteligente

Paso 1: Utiliza protección con una contraseña segura

Esta es tu primera línea de defensa y la más fuerte. La mayoría de los teléfonos de hoy en día ofrecen algún tipo de autenticación biométrica, una forma de desbloquear el dispositivo de manera conveniente con una huella digital o tecnología de reconocimiento facial. Sin embargo, aun así necesitas una contraseña segura, porque si es fácil de adivinar, tu teléfono se podría desbloquear y permitir que alguien anule las protecciones biométricas. Mejor aún, como señala Samsung en su blog, el uso de la biometría “te libera de tener que establecer una contraseña adicional segura, ya que no necesitarás ingresarla constantemente”.

Omite el PIN simple de 4 dígitos y, en su lugar, crea una contraseña segura que contenga una cadena de al menos 8 caracteres que incluya alguna combinación de letras, números y caracteres especiales que no formen palabras o frases reconocibles, en particular aquellas que podrían estar relacionadas contigo. Por ejemplo, Freddy1969 es una contraseña débil, pero f?EDD!9691 podría ser mucho más difícil de descifrar. Si tu teléfono no se puede desbloquear con el dedo o la cara, o prefieres no usar la autenticación biométrica, la buena noticia es que escribir una contraseña no trivial se vuelve más fácil con la práctica.

La protección con contraseña incluye otra garantía. Después de varios intentos fallidos de ingresar un código de acceso, algunos teléfonos bloquearán el dispositivo por un corto período de tiempo antes de que puedas volver a intentarlo.

También hay una configuración en los últimos teléfonos Android y Apple que borra automáticamente todos tus datos personales después de 10 o más intentos fallidos de inicio de sesión. Si tu teléfono ofrece esta opción, aquí te mostramos cómo activarla. Solo asegúrate de mantener copias de seguridad (consulta el Paso 4).

En un teléfono Android: Dirígete a Ajustes > Pantalla de bloqueo > Configuración de bloqueo seguro > y activa la opción Restablecimiento automático de fábrica para encenderlo. (Estos pasos se probaron en un Samsung Galaxy S21. Las opciones pueden variar un poco en otros modelos de Android).

En un iPhone: Dirígete a Configuración > Touch ID y contraseña. Ingresa tu contraseña y, luego, desplázate hasta la parte inferior y toca el botón Borrar datos para activarlo.

Paso 2: Activa Buscar mi teléfono

Las mismas conexiones de red y GPS que ayudan a tu teléfono a encontrar los mejores restaurantes cercanos y el camino más rápido a casa pueden ayudarte a localizar y proteger el teléfono en caso de que se pierda. Para aprovechar al máximo esto, el teléfono debe estar encendido y tener una conexión celular o WiFi, aunque es posible que se pueda rastrear a través de la última ubicación registrada cuando estuvo encendido. El rastreo de ubicación (GPS) también debe estar activado para encontrar el teléfono en un mapa. Para activar esta configuración:

En un teléfono Android: Dirígete a Ajustes > Seguridad > Buscar mi dispositivo y activa Buscar mi dispositivo. En algunos dispositivos, puede que esta configuración se llame Buscar mi móvil y esté en Seguridad y ubicación o Biometría y seguridad.

En un iPhone: Dirígete a Configuración > Tu nombre > Buscar mi y activa Buscar Mi iPhone para activarlo. También puedes optar por compartir tu ubicación con amigos y familiares, ver tu dispositivo incluso cuando está desconectado y enviar la ubicación de tu iPhone a Apple cuando la batería está críticamente baja.

Paso 3: Adjunta una nota

Es posible que no te guste la idea de estropear la excelente apariencia de tu teléfono, pero hacerlo puede aumentar las posibilidades de recuperarlo si lo encuentra una persona honesta. Pega una pequeña nota en la parte posterior de tu teléfono o en su estuche con tu dirección de correo electrónico o un número de trabajo. En nuestras pruebas informales, imprimir una dirección de correo electrónico en una fuente pequeña y pegarla con una pequeña tira de cinta adhesiva funcionó bien en superficies lisas de metal o plástico. En superficies gomosas o ásperas, escribe esa información cuidadosamente, utilizando un marcador permanente de punta fina, en una pequeña tira de cinta plateada o aislante, que se adhiere mejor a dichas superficies. Elije una parte del teléfono que probablemente reciba menos roces constantes de la palma o los dedos.

En los teléfonos Android, también puedes escribir un mensaje de este tipo en la sección Información del propietario del submenú Seguridad en Ajustes. Pero si borras el contenido de tu teléfono, ese mensaje desaparecerá.

Paso 4: Haz una copia de seguridad de tus fotos y videos

Los operadores de telefonía celular, los fabricantes de teléfonos y los sistemas operativos suelen ofrecer copias de seguridad inalámbricas gratuitas para fotos, ajustes y más. Estas opciones suelen aparecer cuando configuras el teléfono por primera vez, aunque siempre puedes activarlas más adelante. Seleccionar una fuente independiente del operador, como iCloud de Apple o Google Drive de Android, hará que sea más fácil recuperar tus preciados recuerdos en caso de que tu próximo teléfono sea de un operador diferente.

Consulta nuestra comparación de opciones de copia de seguridad y almacenamiento en la nube.

Paso 5: Anota el número de identificación único de tu teléfono

Los teléfonos inteligentes tienen un número de serie único conocido como IMEI (International Mobile Equipment Identity, identidad internacional de equipo móvil) o MEID (Mobile Equipment Identifier, identificador de equipo móvil). A diferencia de otra información de identificación almacenada en la tarjeta SIM extraíble del teléfono, estos números están grabados en sus circuitos y son difíciles de alterar. Tu operador de telefonía celular ya tiene este número en el archivo y puede usarlo para poner el teléfono en una lista de teléfonos perdidos. Algunos departamentos de policía solicitan cualquiera de estos números cuando denuncias un teléfono robado para que puedan devolvértelo si lo recuperan.

Para encontrar el número IMEI o MEID único de tu teléfono, sigue cualquiera de los siguientes pasos:

Marca *#06# desde tu teléfono. El número debería aparecer en tu pantalla.

En un teléfono Android: Dirígete a Ajustes > Acerca del teléfono. El número debe estar en esa pantalla.

En un iPhone: Dirígete a Ajustes > General > Acerca de. Desplázate hacia abajo para encontrar el número. Si no ves el IMEI/MEID allí, es posible que esté grabado en la bandeja SIM o en la parte posterior del teléfono.

Después de perder el teléfono

Cuanto antes actúes, tendrás más posibilidades de recuperar tu teléfono o asegurar tus datos. Estas son las medidas clave que debes tomar.

Paso 1: Busca y (posiblemente) destruye

Debido a que los ladrones probablemente apaguen el teléfono con bastante rapidez, extraigan su tarjeta SIM o lo coloquen en una habitación o caja protegida de conexiones inalámbricas, es importante que en el momento en que te enteres de que tu teléfono está perdido, le envíes los comandos que consideres apropiados. El tiempo también es esencial porque este paso requiere que tu teléfono esté encendido y que le quede algo de batería.

Tan pronto como sea posible, llama o envía un mensaje de texto a tu teléfono desde otro dispositivo. Eso podría ser todo lo que necesitas, si tu teléfono simplemente se perdió cerca.

Luego, inicia sesión en tu servicio Buscar mi iPhone desde un dispositivo seguro. En un teléfono Android, dirígete a Encontrar mi dispositivo de Google en un navegador. En un iPhone, dirígete a Buscar mi iPhone de iCloud.

Usa el servicio para hacer que tu teléfono reproduzca un sonido. También puedes bloquear la pantalla y mostrar un mensaje para la persona que encuentre tu teléfono. Una persona honesta puede encontrar tu dispositivo y notificarte a través de la información de contacto en la pantalla o grabada en tu teléfono.

Si crees que el teléfono podría haber caído en las manos equivocadas, puedes borrar los datos de forma remota utilizando Encontrar mi dispositivo o Buscar mi iPhone.

Paso 2: Informa la pérdida a tu proveedor de servicios

Informa a tu operador de telefonía móvil que tu teléfono se perdió o fue robado. El operador puede suspender el servicio para evitar que alguien use el dispositivo en su red y posiblemente marcar el teléfono como inutilizable, incluso con un nuevo operador o con una tarjeta SIM diferente. Ten en cuenta que tu dispositivo aún se podrá utilizar mediante WiFi.

Puedes notificar a tu proveedor si acudes a una de sus tiendas, haces una llamada o inicias sesión en su sitio web.

AT&T: Llama al 800-331-0500 o dirígete a Página de suspensión de AT&T y sigue las indicaciones.

T-Mobile: Llama al 800-937-8997 o dirígete a Mi T-Mobile y en la sección Mi línea haz clic en el nombre de tu dispositivo para encontrar la opción Reportar pérdida o robo.

Verizon: Llama al 800-922-0204 o dirígete a la página Suspender o reconectar el servicio en Mi Verizon y sigue las indicaciones.

Paso 3: Cambia tus contraseñas importantes

Tan pronto como te des cuenta de que tu teléfono no está y podría estar en peligro de caer en manos de otra persona, dirígete a tu computadora u otro dispositivo seguro, inicia sesión en todas las cuentas que tenías en tu teléfono (banco, compras, correo electrónico, etc.) y cambia tus contraseñas. Comienza con tu cuenta de correo electrónico y las cuentas financieras y de compras que tienen registrada tu tarjeta de crédito, como Amazon o tu banco, y pasa rápidamente a las redes sociales. Si configuraste un administrador de contraseñas, esta tarea será fácil. Si aún no utilizas un administrador de contraseñas, ahora es un buen momento para comenzar.

Paso 4: Reporta la pérdida a la policía y presenta un reclamo del seguro (si tienes cobertura)

Notificar a la policía no solo inicia un intento de recuperación oficial, sino que también ayuda a acelerar el proceso de hacer un reclamo del seguro (si tienes un plan de seguro para tu teléfono). También es posible que necesites un informe policial para impugnar los cargos fraudulentos de la tarjeta de crédito, y algunos emisores de tarjetas de crédito te reembolsarán un teléfono robado.

Si recuperas tu teléfono

Límpialo de todos modos. Nunca se sabe qué aplicación maliciosa o spyware pudo haber instalado alguien mientras el teléfono no estaba en tus manos. Para estar seguro, restablece el teléfono a la configuración de fábrica. Si ves una opción para borrar todo, asegúrate de seleccionarla. (Sin embargo, antes de hacer eso, verifica las copias de seguridad en tu computadora o servicio en la nube para asegurarte de tener copias de todas las fotos y videos irremplazables que estaban en tu teléfono). Algunos teléfonos te dan la opción de restablecer su configuración sin borrar todo. Asegúrate de marcar la opción Restablecer todo.

En un teléfono Android: Dirígete a Ajustes > Sistema > Avanzado > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica). Los dueños de teléfonos Samsung deben ir a Ajustes > Administración general > Restablecimiento > Restablecimiento de datos de fábrica.

En un iPhone: Dirígete a Configuración > General > Restablecer. Verás una advertencia de que el siguiente paso borrará todos tus medios y datos, seguida de un botón Borrar rojo. Tócalo y, después de unos minutos, tu iPhone estará listo para restablecerse.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.