Kanye West y Julia Fox terminan su relación, que duró menos de dos meses

Foto: Pascal Le Segreatin for Kenzo / Getty Images

El representante de Julia Fox ha confirmado su inesperada ruptura con Kanye West el pasado lunes, aclarando que los dos seguirán siendo amigos y colaboradores, pero no pareja. Esta noticia ha supuesto toda una sorpresa porque la semana pasada la actriz concedió una entrevista en la que habló sin tapujos de su relación sentimental y aceptó con naturalidad el título de nueva musa del rapero, alegando que no veía nada malo en que él quisiera elegir su ropa.

Poco después Julia fue sorprendida por los paparazzi haciendo una conexión en el aeropuerto internacional de Los Ángeles y las fotografías que le tomaron entonces no han tardado en ser publicadas por el periódico Daily Mail, haciéndose eco de su supuesta desolación por el final de su historia de amor. Este último detalle no le ha hecho ninguna gracia a la actriz, quien quiso aclarar que no tiene el corazón roto.

“No he llorado desde 1997, y desde luego nunca lo haría por esto. Si acaso me he estado riendo más que antes y si tengo tan mal aspecto, es porque desembarqué en la Terminal 1 y tuve que salir corriendo hasta la Terminal 7 porque llegaba tarde al vuelo para ir a ver a los únicos hombres que importan, que son mi hijo y mi padre”, aseguró Fox en sus historias de Instagram.

