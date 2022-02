Varias modelos revelan que tenían que acostarse con Hugh Hefner para ser la “Playmate del Año”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conseguir el título de Playmate del Año es algo muy importante para cualquier aspirante a modelo que quiera entrar en la industria, pero muchas sintieron que tenían que acostarse con el magnate Hugh Hefner para conseguirlo. De acuerdo con la docuserie de A&E “Secrets of Playboy”, un grupo de ex modelos y conocedores de la revista afirmaron que algunas aspirantes a ese título tuvieron que hacer algunas “cosas bastante salvajes en el dormitorio” para asegurar su lugar.

“Cuando llegué por primera vez, parecía que la mayoría de las mujeres que pasaban por la prueba de Playmate sentían que tenían que acostarse con él para conseguir ser la Playmate del Año”, dijo Holly Madison, que vivió en la mansión mientras salía con Hef de 2001 a 2008. “No todas lo hicieron, hubo algunas excepciones, pero creo que muchas sintieron que tenían que hacerlo”, añadió.

“Para conseguir ser la Playmate del Año, tenías que hacer cosas muy salvajes en la habitación con Hef y sus amigos. Había que competir por ese puesto”, señaló PJ Masten, que fue conejita y gerente del club Playboy. Aunque Hefner afirmó antes de su muerte que él no era la única voz en la selección de la Playmate del Año -añadiendo que los editores de la revista hacían la selección final-, su ex novia y ex Playmate, Sondra Theodore, dijo lo contrario. “En última instancia, Hef es quien eligió a la Playmate del año. ¿Fue una competencia justa? No lo creo. Las chicas hicieron mucho para ganarse ese favor y él sabía que lo harían, así que normalmente jugaba con eso. Sé que él era el que tomaba la decisión final”, dijo en la producción de A&E.

La ex Playmate y jefa de promociones de Playboy de 1973 a 1983, Miki García, compartió su propia experiencia tratando de conseguir el codiciado puesto de Playmate del Año en 1974. “Si te convertías en Playmate del Año, conseguías más fama, más dinero y más poder. ¿Quién no quería eso?”, dijo García, quien afirmó que le prometieron ser Playmate del Año antes de que la editora de fotografía Marilyn Grabowski le dijera que Hef quería conocerla.

“Estaba preocupada. Me habían pedido que fuera a la mansión. Lo evité, pero realmente no me quedaban más excusas, así que fui con ella. Estaba extremadamente nerviosa porque simplemente sabía que si no me iba a la cama con él, no iba a conseguir ser la Playmate del Año. Simplemente pensé: ‘Si me lo pide y digo que no, ahí va ese dinero, por la puerta y todo lo que he trabajado'”, comentó Miki.

García afirmó que cuando se presentó en la mansión, Grabowski le dijo que tenía que ir a hablar con Hefner. “Yo sabía lo que eso significaba y le dije: ‘No lo creo’ y ella me dijo: ‘Te lo digo ahora mismo, es ahora o nunca, lo digo en serio. Ve a hablar con él’. Sabía que eso significaba que tenía que ir allí y rogar por ese título de Playmate del Año y ser vulnerable ante él. Lo sabía. No tenía que decirlo”, reveló.

