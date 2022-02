Andrés Guardado le recrimina al Atlas: “No voy a estar en un lugar en donde no te quieren”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos que puede presumir de una extensa carrera en Europa. El futbolista de El Tri está pasando por la recta final de su carrera, pero antes de colgar sus botas tiene entre sus objetivos lograr una buena participación con México en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el “Principito” tendría otro sueño: volver a la Liga MX con su amado Atlas.

“Me gustaría retirarme en Atlas, eso no es ninguna mentira, hay entrevistas y entrevistas en las que lo he dicho, pero también en todas las entrevistas he dicho que no depende de mí”, sentenció el mediocampista del Real Betis en una entrevista para Fox Sports.

A pesar de mostrar abiertamente sus intenciones de regresar al conjunto rojinegro, Guardado mantiene cierto recelo con el club por la forma en la que se ha manejado su vuelta. El “Principito” aseguró que no irá a un club que deportivamente no lo necesite.

“El Atlas tuvo un acercamiento conmigo hace unos años y no se ha vuelto a dar, entonces tampoco voy a estar en un lugar en donde no te quieren o en donde creen que haces falta o creen que no puedas ayudar en nada”, explicó.

La deuda pendiente con México

El próximo Mundial de Qatar 2022 puede significar la quinta Copa del Mundo en la carrera de Andrés Guardado. Sin embargo, el veterano mediocampista del Real Betis considera que esto es un número que pierde valor si no es sustentado con éxitos y logros, hazaña que buscará conseguir con El Tri en el siguiente Mundial.

