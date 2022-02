Andrés Guardado y Héctor Herrera comandan la lista de mexicanos que tienen las puertas abiertas para marcharse de su club

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Puede resultar una obviedad, pero mantenerse dentro del fútbol europeo es una tarea muy difícil para los futbolistas latinos. José Juan Macías tuvo que regresarse a Chivas de Guadalajara luego de un paso poco grato por el Getafe de España. Pero también está el caso de otros futbolistas mexicanos que acaban contrato en junio y tiene como su principal objetivo mantenerse en el Viejo Continente. Entre ellos destacan un par de elementos de El Tri.

😰 A José Juan Macías le llueven críticas por su fallido intento con el Getafe🇪🇸, y fue su ex dirigente, José Luis Higuera, quien lo tundió.



"Ve cómo regresa, sin un proceso decente", apuntó a los micrófonos💥.#TarjetaRoja #Chivas pic.twitter.com/sCq85aAapn — TARJETA ROJA (@MXTarjetaRoja) February 3, 2022

A partir de los últimos seis meses de contrato, los futbolistas tienen la posibilidad de comenzar a negociar con otros clubes una especie de pre-contrato. Estos acuerdos se hacen afectivos a penas finalice el vínculo con el anterior club. Varios jugadores mexicanos que militan en Europa están en esta situación. Sin duda alguna se espera un mercado de verano bastante movido para algunos aztecas de gran trayectoria en el fútbol europeo.

Héctor Herrera

El ciclo de “HH” en el Atlético de Madrid parece haber llegado a su fin. El internacional mexicano ha estado un poco relegado de la plantilla de Diego Simeone. El azteca ya puede comenzar a negociar con otros equipos en caso de que los “Colchoneros” decidan no renovarle.

Andrés Guardado

El cuento del “Principito” continúa. Desde hace unos meses se ha hablado constantemente de la renovación del azteca. El propio Guardado reveló que su intención es mantenerse con el Real Betis, pero todo depende de lo que decida la directiva y, hasta los momentos, no ha habido señales de extensión de contrato. View this post on Instagram A post shared by Andres Guardado (@andresgua18)

Omar Govea

Con tan solo 26 años de edad, Omar Govea no pudo rendir en el fútbol de Bélgica. El SV Zulte Waregem no le concedió las oportunidades necesarias para poder aferrarse con un puesto en el once inicial. A pesar de haber recibido ofertas en invierno, el mexicano no aceptó ninguna de ellas. En este sentido, su futuro se definirá en junio y está casi sentenciada su salida del equipo. View this post on Instagram A post shared by Omar Govea (@96govea)

Con información de Transfermarkt

