Mexicano vive una pesadilla en Bélgica: Omar Govea y un triste presente en el fútbol de Europa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Llegar al fútbol europeo es el sueño de muchos futbolistas. Sin embargo, lo más difícil es mantenerse en el Viejo Continente. Omar Govea milita en el Zulte Waregem de Bélgica, pero su actualidad no es buena en el equipo. El mexicano ha visto afectado considerablemente su regularidad en las canchas y podría salir en próximo mercado.

Todo parece indicar que el Waregem no cuenta con el mexicano y por esta razón su prioridad sería venderlo. Govea solo ha jugado un par de partidos en la temporada. La gravedad de su estatus se agudiza aún más al tomar en cuenta que solo ha disputado 141 minutos dentro de la cancha.

Para encontrar el último partido del mexicano hay que remontarse mucho tiempo atrás, específicamente a agosto de 2021. Govea tiene poco más de cinco meses sin ver acción de forma oficial.

El mexicano ha recibido ofertas

Según informaciones de medios belgas, Omar Govea ha llamado la atención de equipos de Portugal y México. De hecho, son ofertas que le interesan al equipo para poder sacar dinero por su ficha. No obstante, los reportes indican que ha sido el propio Govea quien ha rechazado las propuestas.

El futbolista azteca tiene contrato con su club hasta junio de 2022. Al terminar el mercado invernal, Govea tendrá la libertad de irse del club, pero completamente gratis. View this post on Instagram A post shared by Omar Govea (@96govea)

Un pasado prometedor con la selección mexicana

Omar Govea ha tenido la oportunidad de defender los colores de El Tri. Sus oportunidades con el seleccionado mexicano llegaron en el ciclo de Juan Carlos Osorio. Govea solo tiene 25 años de edad y tiene un largo camino por delante como para pensar en su primera convocatoria en el ciclo de Gerardo Martino, pero antes deberá recuperar su nivel. View this post on Instagram A post shared by Omar Govea (@96govea)

También te puede interesar:

· Edson Álvarez silenció a sus detractores: histórico jugador del Ajax se retractó de haber criticado al mexicano

· Golpe a Estados Unidos: Julián Araujo confiesa estar emocionado por representar a México

· El estadio Azteca no asusta a los rivales de México : Héctor Herrera cuestiona a la afición y le pide que esté más metida en los partidos