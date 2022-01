Edson Álvarez silenció a sus detractores: histórico jugador del Ajax se retractó de haber criticado al mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Edson Álvarez ha tenido una espectacular evolución en el fútbol neerlandés. “Machín” es uno de los jugadores mejores valorados de la plantilla y está entre los tres defensores más caros de Países Bajos. El mexicano ha sido una pieza clave en los logros del Ajax de Ámsterdam. El rendimiento del azteca transformó las críticas de Ronald de Boer en elogios.

“El otro día hablé con uno de los grandes talentos de la cantera, un chico que sueña con debutar este año con el primer equipo. Le dije: ‘Tú puedes ser mejor futbolista que Álvarez, pero Álvarez tiene tal mentalidad, tal deseo de ganar cada duelo, cada pelota. ¡Eso es muy importante! ¡No necesitas ser el mejor jugador para estar en el primer equipo! Eso es solo un arma. Esto es mucho más que jugar bien con la pelota'”, comentó el ex futbolista del Ajax para El País.

El gran rendimiento de Edson Álvarez lo ha convertido en un ejemplo para los jóvenes futbolistas del histórico equipo neerlandés y no es para menos, en múltiples ocasiones el mexicano ha salido ovacionado del estadio por los aficionados, una muestra de su jerarquía y peso dentro del club.

Las críticas sobre Edson Álvarez

En la concepción de Roland de Boer, Edson Álvarez pasó de la tierra al cielo. El ex futbolista del Ajax cuestionó fuertemente las capacidades del azteca en sus inicios. A “Machín” solo le bastó un par de años para que un histórico jugador del club reculara en sus cuestionamientos.

“Todavía no estoy realmente convencido de Álvarez. Todavía no creo que sea un jugador que haga que Ajax sea mejor en el mediocampo. Ante el Valencia o Chelsea, que son buenos equipos y con jugadores de calidad, Edson puede jugar en el medio. Pero cuando el Ajax tenga la posesión, igual no tiene la calidad que se necesita; no es muy creativo en mi opinión. Pero tengo que esperar a ver cómo evoluciona“, dijo De Bóer hace un par de años para medios locales.

