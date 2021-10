El mexicano Edson Álvarez controló a Erling Haaland y se fue aclamado por los aficionados del Ajax [VIDEOS]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Edson Álvarez es uno de los futbolistas mexicanos que gozan de un gran presente. El fútbol europeo ha sido una prueba que el azteca ha superado con creces. “Machín” lideró al Ajax desde la defensa para controlar al Borussia Dortmund y golearlos 4-0 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, por la UEFA Champions League.

El futbolista mexicano se ha atornillado en el once titular del entrenador Erik ten Hag. Álvarez ha tenido un gran desempeño en la Eredivisie y también en la Liga de Campeones. Su club enfrentó al “temible” Borussia Dortmund, no obstante Erling Haaland tuvo que devolverse a Alemania con las manos vacías y con cuatro goles, pero en contra. Edson & fans is all you need 🤍#UCL #ajabvb pic.twitter.com/vrEydEvlvt— AFC Ajax (@AFCAjax) October 19, 2021

El partido de “Machín” en el fondo fue bastante solvente. De acuerdo con informaciones de Statiskicks el defensor realizó 24 pases exitosos para un 92% de eficacia. Además, el azteca recuperó 8 balones y ganó en 7 de sus 11 duelos en los que fue a disputar la pelota. Edson Álvarez vs. Borussia Dortmund (19/10/21) #Ajax #UCL #SOMOSAMÉRICA



I’s a Playa – Guerrilla Maab con Russell Leepic.twitter.com/OCNzXUftK4— Owen Diana (@forkicksblog) October 20, 2021

El Ajax está imparable en la UEFA Champions League

El conjunto de Erik ten Hag está conquistando Europa sin despeinarse. El Ajax acumula tres victorias en la misma cantidad de encuentros. El conjunto de Ámsterdam lidera tranquilamente el Grupo C con 9 unidades, además de tener 11 goles a favor y solo 1 en contra. ¡LOOOS LIDERESSSSS! 🔝🤩



El Ajax se posiciona como el líder del Grupo C de la Champions League con tres triunfos en tres juegos, 11 goles a favor y solo uno en contra.



Edson Álvarez jugó los 90 minutos y está haciendo historia🔥



Ni el Dortmund de Haaland puede con ellos. pic.twitter.com/iBbqaDLBGC— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 19, 2021

También te puede interesar:

· El Tri cambiará de piel y escudo: conoce la nueva indumentaria de México para 2022

· Edson Álvarez, un mexicano que brilla en la UEFA Champions League

· Ronald Koeman y una dura confesión del FC Barcelona: “No se puede exigir al Barça ganar la UEFA Champions League”