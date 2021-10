Ronald Koeman y una dura confesión del FC Barcelona: “No se puede exigir al Barça ganar la UEFA Champions League”

😔 Los últimos 5 partidos del Barcelona en la Champions League



❌ 0-3 vs Juventus

❌ 1-4 vs PSG

❌ 1-1 vs PSG

❌ 0-3 vs Bayern

❌ 0-3 vs Benfica.



💥 14 goles en contra

💥 2 anotados



👀 CERO VICTORIAS pic.twitter.com/IXrFn2ls7J