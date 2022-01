Edson Álvarez vale una fortuna: el central mexicano es el tercer defensor más caro de la Eredivisie

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Edson Álvarez ha tenido un rendimiento muy destacado desde su llegada al fútbol neerlandés. El futbolista formado en las Águilas del América supo llegar al Ajax de Ámsterdam y ganarse un puesto en este prestigioso club. El mexicano, además de recibir un reconocimiento de su equipo, también se enlista entre los defensores más caros de Países Bajos.

El popular “Machín” ha sido pretendido por algunos clubes de las ligas más poderosas de Europa y pero al ser cada vez más costoso puede convertirse en una importante moneda de cambio para el conjunto neerlandés.

El defensor de 25 años de edad está valorado en €20 millones de euros ($22,6 millones de dólares). El precio del mexicano sube cada vez más gracias a sus actuaciones en el torneo local y la UEFA Champions Legue. Álvarez iguala su valor con el lateral derecho del Ajax, Noussair Mazraoui y ambos superados por el central Jurrien Timber, valorado en €30 millones de euros ($34 millones de dólares) y Lisandro Martínez con un valor de €32 millones de euros ($36.3 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Edson Alvarez.🦁 (@edsonnalvarez)

Erick Gutiérrez bien valorado en Países Bajos

El otro mexicano que milita en la Eredivisie es Erick Gutiérrez. El azteca forma parte del PSV Eindhoven y su valor está en unos respetables €3.5 millones de euros ($3.9 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Erick Gutierrez (@gutigalaviz)

