Edson Álvarez, el mexicano ídolo en el Ajax que fue reconocido por su sobresaliente rendimiento [video]

El histórico Ajax de Ámsterdam está teniendo otra temporada fenomenal. El 2021 ha sido un gran año para el equipo neerlandés y desde el club decidieron reconocer a los mejores futbolistas del año. Entre los más destacados del equipo está el mexicano Edson Álvarez. El portentoso defensor azteca fue reconocido a través de un video colgado en las redes sociales.

No es para menos, “Machín” ha sido una de las piezas fundamentales en el equipo de Erik ten Hag. El mexicano ha sido un elemento que ha estado siempre presente en los triunfos del equipo. Por estas razones el club lo seleccionó como parte del Best of 2021.

Durante esta temporada el Ajax ha continuado con su ritmo demoledor. En la Eredivisie el equipo neerlandés marcha segundo a un punto del líder. Los “Ajacieden” han logrado conseguir 13 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas por el torneo local. Sin embargo, la UEFA Champions League ha sido el torneo estrella del club. El Ajax clasificó con un pleno de victorias en el grupo C, sector en el que eliminó al Borussia Dortmund.

Los números de Edson Álvarez en el cierre de 2021

Las temporadas pasan y “Machín” sigue siendo una pieza importante y codiciada en Europa. En esta temporada, el mexicano ha jugado 21 partidos en el conjunto de Erik ten Hag. El azteca ya tiene más de 1,500 minutos en cancha y además ha marcado dos goles y concedido una asistencia. View this post on Instagram A post shared by Edson Alvarez.🦁 (@edsonnalvarez)

Edson Álvarez y su poderoso Ajax buscarán dominar nuevamente el fútbol neerlandés y superar al Benfica para obtener un boleto a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

