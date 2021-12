Ricardo Peláez le mandó una contundente indirecta a los futbolistas de Chivas de Guadalajara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las últimas semanas han sido de mucho movimiento en el fútbol mexicano. Grandes equipos han movido sus piezas y Chivas de Guadalajara ha sido uno de ellos. El “Rebaño Sagrado” presentó a Roberto Alvarado, ex jugador de Cruz Azul, pero en medio del evento Ricardo Peláez dejó un mensaje para los que están y los que ya se fueron del club.

“A Roberto lo conozco bien, no solamente yo, lo conoce el técnico, lo conoce la afición, él se ha dado a conocer con sus goles, no con sus redes sociales, ni mucho menos, con lo que hace en la cancha. Eso es lo más importante, lo que hace también fuera de la cancha al ser figura pública, a lo que aspira como profesional, hablaba de ir a Europa“, sentenció el directivo en medio de la presentación oficial de “El Piojo”.

No más duo tamarindo…. — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) December 27, 2021

En primera instancia, estas declaraciones pueden ir dirigidas a Alexis Vega, futbolista que al momento de enterarse de la salida de Uriel Antuna publicó un tweet despidiéndose de su compañero y diciéndole adiós al “Duo Tamarindo”. No está de más mencionar la tensa situación contractual que afrontan Vega y Chivas.

Roberto Alvarado, ¿el salvador de Chivas?

Por otra parte, el director deportivo del “Rebaño Sagrado” dejó muy claro que Alvarado es un futbolista que cumple con todos los parámetros que exigen dentro del equipo. En otras palabras, el “Piojo” le dará un salto de calidad al ataque de Chivas.

“Es un profesional, seleccionado, tiene un prestigio en la cancha, dentro y fuera. Eso me tranquiliza, lo conozco, habíamos trabajado juntos, me gusta su compromiso, las decisiones las tomamos en conjunto con el comité, estamos contentos porque es una gran contratación y un gran compromiso de mostrarse y darle a sus compañeros alegrías“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Chivas (@chivas)

