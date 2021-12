Chivas de Guadalajara necesita mano dura: Mario García se considera el entrenador ideal para resucitar al temido “Rebaño Sagrado”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marcelo Michel Leaño fue respaldado por la directiva de Chivas de Guadalajara. Los jefes del club le dieron la confianza para encarar el próximo torneo de la Liga MX. Sin embargo, esta decisión no fue muy bien recibida por los aficionados del histórico equipo mexicano. Ante esta desconfianza, Mario García se postuló como el entrenador ideal para el “Rebaño Sagrado”.

“Salió una nota o un comentario, en un programa, de un periodista que ni conozco, pero decía que yo era el técnico ideal de Chivas y no se equivoca porque Chivas está lleno de mexicanos y yo tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos. No digo mentiras, conocen mi trabajo. Para algunos parecerá disparatado, pero es la realidad, no voltean a ver para acá porque no se hace el escauteo correcto y porque nosotros no sabemos vendernos”, sentenció el actual estratega del Atlante a ESPN.

El entrenador mexicano viene de quedar campeón con el Atlante en la Liga Expansión MX. Además tiene una respetable trayectoria al mando de equipos como Cancún, Cimarrones y colaborador de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa.

Por otra parte, el estratega cuestionó el despliegue táctico de algunos colegas de la Liga MX al insinuar que se dejan llevar por decisiones impuestas de la directiva. García señaló que la firmeza es una de las razones por la cual lo “discriminan”.

“Prefieren meter al técnico que les va a colocar a 15 jugadores en su puerta y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club, por eso me discriminan, claro, a mí no me van a meter jugadores que no hagan ganarle al dueño o sostener el proyecto de forma positiva, hay gente que no le acomoda estar así en el negocio”, explicó.

Finalmente, Mario García continuó hablando de su forma de gestionar un club y respondió a las críticas relacionadas a sus métodos de trabajo. El experimentado estratega aseguró que en sus equipos no estarán futbolistas conformistas.

“No digo nombres, ni digo quiénes, porque de por sí me vetan, es una gran parte, te frenan, dicen que Mario está loco, que desquicia al jugador, pero pues la exigencia duele, si queremos jugadores comodinos y conformistas, no traigan a Mario García a ningún lado porque él los va a poner a trabajar, pero van a tener la mejor versión de su carrera. Eso es lo que no quieren”, concluyó. ¡@Atlante CAMPEÓN!



🤩🤩🤩🤩🤯🤯🤯🤯#LigaBBVAExpansionMX pic.twitter.com/rh89skybYd— Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) December 19, 2021

