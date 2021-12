La Liga MX no le interesa a los futbolistas brasileños: las razones por la que el “jogo bonito” no deslumbra en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los futbolistas brasileños son piezas codiciadas en todo el mundo. Estos jugadores son apetecibles el cualquier parte del planeta. Sin embargo, México no es un territorio que goce de un gran número de brasileños, de hecho está en inferioridad con respecto a países como Argentina, Uruguay y Colombia. El ex futbolista de Pumas, José Ailton Da Silva explicó que la razón es la falta de interés en la Liga MX.

“Siendo sincero, no es que los jugadores en Brasil sepan mucho del futbol mexicano, su sueño no es jugar ahí. La mayoría de los jugadores brasileños se quieren ir a Europa y además México no juega Libertadores, Sudamericana ni torneos internacionales. Hoy no es tan visto como cuando Tigres y Chivas llegaron a la Final de Libertadores”, explicó José Ailton Da Silva en una entrevista a Mediotiempo.

De hecho, Pumas fichó a un par de jugadores brasileños para la última temporada, sin embargo estos no jugaban en la primera división de Brasil. A pesar de que el torneo mexicano cada año ficha a grandes nombres, los torneos continentales no son vitrinas que seduzcan a los jugadores amazónicos.

El alto costo de los brasileños

Entre las razones que expuso Da Silva está el excesivo costo de los futbolistas brasileños. La Serie A de Brasil es una liga que ha incrementado su poder económico en los últimos años. Los clubes europeos que quieran llevarse a las jóvenes promesas brasileñas, pero primero tienen que sortear un blindaje contractual de millones de dólares. Sin duda alguna es un factor importante para que México no pueda pujar por estos jugadores.

“El jugador brasileño es muy caro, si vas a buscar a un elemento del Palmeiras, del Corinthians o del Sao Paulo, del Santos, del Gremio o Atlético Mineiro vas a pagar una millonada. En Brasil son muchos campeonatos, muchos torneos o muchos equipos y a veces vas a tener que buscar en equipos más chicos. Sabemos que hay jugadores brasileños de 20 a 25 años que son vendidos por $30 o $40 millones de dólares a otros equipos”, sentenció el ex jugador. View this post on Instagram A post shared by Gabriel Barbosa 🇧🇷 (@gabigo1_)

También te puede interesar:

· Concacaf está lista para recibir a sus estrellas: conoce los rivales de los equipos mexicanos en la Concachampions

· La lista negra de Lillini: Pumas de la UNAM iniciará con su limpieza profunda del plantel

· Giovani dos Santos podría decirle adiós al fútbol y acabar con una carrera que agoniza