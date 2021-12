La lista negra de Lillini: Pumas de la UNAM iniciará con su limpieza profunda del plantel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde ya comienzan los preparativos para la próxima campaña de la Liga MX. Grandes equipos quedaron a las puertas del título, mientras que otros simplemente no figuraron. Pumas de la UNAM tuvo un gran cierre de campaña, pero no les fue suficiente para dar la estocada final. Sin embargo, ya se comienzan a plantear posibles cambios de para al próximo torneo mexicano.

Luego de una larga temporada, el cuerpo técnico realizas sus evaluaciones para determinar a los futbolistas que cumplieron sus expectativas y los que no. En este sentido, Andrés Lillini y la directiva tendrían en mente a los jugadores que utilizarán como moneda de cambio para este mercado de traspaso. Futbolistas que no tendrían puesto en la plantilla.

Pumas eliminado 🥺😢



Y Atlas en busca de cerrar una gran temporada.

La lista negra de Pumas de la UNAM

Según informaciones de Fútbol Total MX, serían cuatro los futbolistas que no tienen puesto con Los del Pedregal. Gerardo Moreno, futbolista que tiene contrato hasta junio, pero no es tomado en cuenta por el club; Sebastián Saucedo, jugador que parte en las mismas condiciones que el elemento anterior, su contrato es su principal enemigo; Jerónimo Rodríguez, el club no desea extender el vínculo con el futbolista que quedará libre a finales del mes de diciembre y Andrés Iniestra, jugador que finaliza su cesión con el FC Juárez, pero Pumas no tendría intención de retenerlo.

En este sentido, son espacios en la plantilla que comienzan a abrirse. Claramente son huecos que serán ocupados por otros futbolistas del agrado de Lillini que puedan aportar en la próxima campaña. Si bien el cierre de temporada fue bueno, Pumas no debería acostumbrase a pasar por la puerta pequeña en cada uno de los torneos en los que participa. Por esta razón Los del Pedregal inician su limpieza para fortalecer su club y dar un golpe sobre la mesa en 2022.

