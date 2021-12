Chivas de Guadalajara se cansó de las derrotas: los tres fichajes que llevarían al “Rebaño Sagrado” a la gloria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chivas de Guadalajara ha despertado fuertes rumores con respecto a sus incorporaciones. En el club nadie tiene el puesto asegurado y ante los malos resultados en el “Rebaño Sagrado” se busca una reestructuración. El histórico equipo mexicano ha despertado fuertes intereses por refuerzos de calidad para pelear en la próxima Liga MX.

La directiva de Chivas ya perdió una de sus pretensiones. Se hablaba de la posibilidad de que Sebastián Córdova llegara al equipo de Marcelo Michel Leaño, pero el futbolista se terminó yendo a Tigres de la UANL. Bajo estas circunstancias hay otros tres nombres fuertes que podrían reforzar al “Rebaño Sagrado”.

Roberto Alvarado y su inminente salida de Cruz Azul

Luego de que Chivas no pudiera hacer negocio con las Águilas del América por Uriel Antuna, todo parece indicar que la directiva del “Rebaño” seguirá usando a su extremo como moneda de cambio. En este sentido se espera que Cruz Azul y el conjunto de Guadalajara cierren un trueque en los próximos días. La idea es que llegue Roberto Alvarado por Uriel Antuna y Alejandro Mayorga. Sin embargo, ambos clubes podrán mantener un 50% de la ficha de sus jugadores, por lo que percibirían dinero en caso de ventas futuras. View this post on Instagram A post shared by Roberto Alvarado (@piojo.13)

Rodolfo Pizarro y sus ganas de volver

“Pizarrín” parece haber finalizado su pasantía por la MLS. Su paso por el Inter de Miami no fue del todo agradable por lo que el futbolista y el club habrían acordado su salida. En este sentido los reportes indican que Rodolfo Pizarro tiene ganas de volver a vestir la camiseta de Chivas de Guadalajara. Sin embargo, no ha habido respuestas del club y esto favorece al ataque de otros equipos como Rayados de Monterrey. View this post on Instagram A post shared by Rodolfo Pizarro (@rpizarrot)

Jürgen Damm y su vuelta a México

El mediocampista del Atlanta United de la MLS sería del agrado de la directiva del “Rebaño Sagrado”. Bajo estas circunstancias, el conjunto estadounidense estaría abierto a escuchar ofertas por su futbolista. Damm está valorado en $1.7 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Jürgen Damm (@jurgendammr25)

