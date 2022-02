Belinda rompe el silencio tras ruptura con Christian Nodal: “Me duele y mucho”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que Christian Nodal diera a conocer el rompimiento de su compromiso con Belinda, la cantante rompió el silencio para dar su versión de los hechos y a través de un mensaje en sus redes sociales compartió un breve comunicado que acompañó con un pensamiento de la escritora feminista Simone de Beauvoir.

“Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo emocional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho“, comenzó escribiendo Belinda, quien también pidió a sus seguidores respeto para su ex pareja: “Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente“.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Por último, la protagonista de la serie española próxima a estrenarse “Bienvenidos a Edén” compartió una frase de Simone de Beauvoir para expresar cómo se siente: “Cierro este ciclo aprendiendo que ‘El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida’”. Este es el primer pronunciamiento de Belinda luego de que el cantante de regional mexicano anunciara su separación el fin de semana pasado.

También te puede interesar:

-Filtran supuesto video de Christian Nodal borrándose uno de los tatuajes que lleva en honor a Belinda: “Adiós amor”

-Mamá de Christian Nodal elimina de sus redes sociales todas las fotos de Belinda