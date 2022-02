Padre indignado por hijo asesinado por migrante indocumentado quiere que despidan a Mayorkas por ‘psicópata’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Don Rosenberg, un ejecutivo de entretenimiento de Los Ángeles, se consideraba un liberal de toda la vida y partidario del Partido Demócrata.

Pero su vida cambió para siempre cuando recibió una llamada del Hospital General de San Francisco para informarle que su hijo Drew de 25 años había sido atropellado en su motocicleta por un automóvil que, según supo más tarde, era conducido por un inmigrante indocumentado sin licencia.

Roberto Galo, de Honduras, atropelló a Drew, quien salió despedido de su motocicleta.

Según los informes, Galo siguió avanzando, rodó sobre el cuerpo de Drew y luego también retrocedió sobre él.

Un transeúnte tuvo que obligar a Galo a detener su automóvil, que en ese momento descansaba sobre el abdomen de Drew.

“Una forense me dijo que no entendía por qué la arteria principal (de Drew) se había roto y se había desangrado”, dijo Rosenberg. “Ella no se dio cuenta de que el automóvil había conducido de un lado a otro por encima de él. No iba tan rápido. Habría tenido algunos cortes y moretones. No fue el golpe lo que lo mató. Fue por haber retrocedido y pasado encima de él”.

Al final, Galo cumplió solo 43 días en la cárcel en 2012, por cargos de homicidio vehicular y conducir sin licencia. A Rosenberg le dijeron que Galo no sería deportado porque “solo había cometido un delito de bajeza moral”.

La muerte de Drew impulsó a su afligido padre, ahora de 68 años, a convertirse en defensor de las personas que son víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

Luego se enojó por las llamadas políticas laxas de inmigración indocumentada bajo las administraciones de Obama y, especialmente, de Biden.

Rosenberg fundó un grupo de apoyo a las víctimas, Defensores de las víctimas de delitos de extranjeros ilegales (indocumentados) (AVIAC).

También ayudó a garantizar que las víctimas tuvieran un papel oficial dentro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expresar sus preocupaciones con el establecimiento, bajo el presidente Donald Trump, con la Oficina de Participación de Víctimas de Delitos de Inmigración (VOICE).

“La realidad es que una oficina que era solo para víctimas de delitos de extranjeros indocumentados ahora es una oficina para extranjeros indocumentados”, dijo Rosenberg.

Según las pautas de deportación que instituyó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre, los inmigrantes indocumentados que cometen delitos no son deportados automáticamente a menos que se consideren una “amenaza para la seguridad pública”.

“Esa frase es risible”, dijo Rosenberg, considerando cuántos inmigrantes indocumentados cometen delitos graves y son liberados de nuevo en las calles.

Rosenberg también acusó al Departamento de Seguridad Nacional y a Mayorkas de afirmar falsamente haber consultado con AVIAC antes de emitir las nuevas reglas, un cargo que aparentemente está respaldado en una demanda presentada el mes pasado contra el DHS por los estados de Montana, Arizona y Ohio que desafía las nuevas políticas de ICE sobre deportación.

“DHS y Mayorkas nos incluyeron en una presentación federal diciendo que se habían comunicado con AVIAC para discutir las nuevas pautas de deportación, pero nunca lo hicieron, en lo más mínimo”, dijo Rosenberg. “Estaba indignado”.

“Mayorkas es un psicópata”, dijo Rosenberg al diario New York Post el martes. “Debe ser despedido y debe ser juzgado por violar la ley federal y, si es declarado culpable, encarcelado”.

Rosenberg dijo que antes de la muerte de Drew, nunca podría haber imaginado estar involucrado en el tema del crimen de inmigrantes indocumentados y llamar a alguien como Mayorkas. Todavía vive en el sur de California con su esposa y sus otros dos hijos, a quienes prefiere no identificar por la polémica que suscita su activismo.

