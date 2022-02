Exjugador de la selección de Colombia afirma que hay división en el equipo: “Hay gente que no quiere a James y James que no quiere a otros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hamilton Ricard, quien fue jugador durante 15 años de la selección de Colombia, habló sobre el duro momento que vive el combinado nacional y que está cerca de quedarse fuera de la Copa Mundial de Qatar 2022, la primera que perderían desde hace 12 años.

Ricard señaló que una de las cosas que se nota del mal momento es la división de jugadores y mucha de esa polémica gira en torno a James Rodríguez y el técnico Reinaldo Rueda.

“En ese camerino hay división, que no lo quieren decir, pero ahí hay grupos: gente que no quiere a James; James que no quiere a otros; Reinaldo se dejó meter a James y los otros se enfurecieron. Eso lo sabemos todos, a voces”, dijo en entrevista con DirecTV Sports.

🇨🇴 El duro análisis de Hamilton Ricard sobre la actitud de los jugadores en la Selección.#ElJuegoDIRECTV pic.twitter.com/UgxTUX3B3h — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 17, 2022

El exjugador señaló que parte de la responsabilidad recae en el técnico Rueda y su manejo del camerino y en la cancha de la selección colombiana.

“En la cancha se ve: Cuadrado no le quiere dar la pelota, no lo respeta, en la cancha se ve, en el camerino se nota. Ahí ya hubo alegato con Falcao, imagínate con ‘el Tigre’. La selección sin funcionamiento, una selección que no hace una pared. explicó.

Además señaló que la estrategia de Rueda en el campo de juego no es la correcta y ha provocado que los jugadores pierdan confianza en el entrenador.

🗣️ El exdelantero de Colombia, Hamilton Ricard, criticó la gestión completa en la Selección Nacional.#ElJuegoDIRECTV pic.twitter.com/mEnyX5TJwg— DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 17, 2022

“Clarito como el agua. Cuando nosotros los jugadores vemos al técnico timorato, no le creemos. Cuando un técnico le dice, te voy a poner el ejemplo, a Juan Fernando Quintero, ‘No me subas tanto, quédate acá’; Quintero lo mira y le dice ‘a mí lo que me gusta es atacar’, ¿me hago entender? Cuando el mensaje llega de esa manera, los jugadores no te creen”, expresó.

Hamilton Ricard marcó un total de 217 goles entre clubes y Selección Colombia, y ahora es uno de los que más evalúa el nivel y el rendimiento de Colombia de cara a Qatar 2022.

“¿Sabes por qué no hacemos goles?, porque el mensaje es erróneo, los jugadores pierden confianza. Uno como goleador cuando no la mete, y el equipo no juega bien, en cada pelota que coje piensa que no la va a guardar”, finalizó.

