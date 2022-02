De recibir burlas a tener una cláusula de 1,130 millones de dólares. El Real Madrid se sacó la lotería y blinda a una de sus jóvenes estrellas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de que en sus inicios con el cuadro blanco se le vio con ciertas dificultades y sobre todo, con ciertas deficiencias a la hora de definir, la realidad de Vinicius Jr. En la actualidad es totalmente diferente, y es que la estrella brasileña es uno de los atacantes más desequilibrantes que juegan en Europa.

Y sin bien es cierto que tuvo que lidiar con muchas críticas, la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo merengue ha sido de mucha utilidad para que ‘Vini’ pudiera explotar todo su potencial, despertando el interés de algunos clubes europeos, pero el Madrid, consciente del talento de su futbolista, ha rechazado toda oferta realizada por el extremo.

Vinícius Júnior registra 16 GOLES y 8 ASISTENCIAS en 34 partidos disputados en la presente temporada. Uno de los mejores futbolistas de la campaña. JOGA BONITO. pic.twitter.com/Q1DQ2vtGly — Invictos (@InvictosSomos) February 19, 2022

Ya sucedió hace algunos meses luego de que el Manchester United intentara arrebatarle a Vinicius al Real Madrid, poniendo sobre la mesa una oferta de 150 millones de euros (169 millones de dólares), pero el Real Madrid se negó rotundamente.

Y es que a pesar de que el brasileño tiene contrato con el Real Madrid hasta 2024, el conjunto merengue ya está trabajando en su renovación que extendería su contrato hasta 2027, aumentando también su cláusula de rescisión, que pasaría de 700 a 1,000 millones de euros (1,130 millones de dólares).

🇧🇷 Según @FabrizioRomano, el Real Madrid quiere renovar a Vinicius hasta 2027. Su cláusula de rescisión de 700 millones de euros pasaría a los 1.000 con la renovación.https://t.co/vgKeSYAz77 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 21, 2022

En tal sentido, su salario también vería un incremento, en donde pasaría a ganar hasta 10 millones de euros por temporada (11.3 millones de dólares), pero lo que llama la atención es que se está renovando a un futbolista que trabaja en la misma posición en la que se desempeña Mbappé, principal ambición del Real Madrid.

A pesar de que el mismo futbolista francés ha expresado su sentimiento de afinidad al Real Madrid y hoy por hoy todo parece indicar que no renovará con el PSG, la realidad es que el conjunto parisino no se rinde en su intento por convencerlo y le ofrecerá una nueva oferta, mientras que las negociaciones entre el conjunto merengue y Kylian parecen haberse enfriado un poco. ⚠️🐢ADVERTENCIA A MBAPPÉ



🗞️👉 Según 'THE TIMES', el Real Madrid le ha comunicado que "no estará ahí para siempre" y que "si decide no fichar este verano, irán a por otra estrella". pic.twitter.com/iJt1ygqhEh— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 21, 2022

