James Rodríguez acusa a Rafa Benítez de no quererlo durante su paso por el Everton

James Rodríguez, futbolista colombiano que se encuentra en el Al-Rayyan de Qatar, comentó que el extécnico del Everton, Rafa Benítez, no contó con él durante su estadía el en equipo inglés.

En una transmisión de Twitch, el colombiano aseguró que le hubiera gustado estar más tiempo en el equipo de la ciudad de Liverpool, aunque para gusto del técnico español, no quiso contar con él y de esta manera salió con destino al fútbol qatarí.

James Rodríguez: "Es un club que me hubiera gustado estar mucho más tiempo es un club espectacular los fans son increibles, pero me tope con un téc que no quería contar conmigo yo quería estar ahí y lastimosamente son gustos y el técnico no quiso contar conmigo y es respetable". pic.twitter.com/AIJHKQjsbz — DANY (@Mugdany) February 21, 2022

“Me topé con un técnico que no quería contar conmigo, quería estar ahí. Lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Mientras estuve fui profesional y me entregué al máximo, me gusta que me recuerden en cada equipo como buena persona y profesional”, comentó James Rodríguez.

El mediocampista estuvo con el Everton en la temporada 2020/2021, bajo el mano de Carlo Ancelotti. Durante su paso por el equipo inglés, anotó seis goles y dio nueve asistencias. Sin embargo, tras la llegada del técnico español, el James Rodríguez fue relegado al banco y produjo su salida.

Sobre su futuro, James señaló que no sabría cuanto tiempo estará en el fútbol del medio oriente. “Sí me gustaría irme ya para otro lado. Volver a Europa, por qué no. Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a EE.UU. Me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, concretó James Rodríguez.