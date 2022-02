Morata no quiere al Barcelona: “Si fuese por mí estaría siempre en la Juve”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El delantero español del Juventus, Álvaro Morata, aseguró en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de Liga de Campeones frente al Villarreal que está “muy contento” y que, si por él fuese, se quedaría “siempre” en el club turinés.

Morata, ex de Real Madrid y Atlético de Madrid, fue uno de los nombres que más sonaron durante el mercado de invierno por el interés del Barcelona. El delantero, pese a que pudo salir, finalmente no abandonó las filas que dirige el italiano Massimiliano Allegri, un entrenador que siempre ha mostrado su confianza en internacional español.

“Hablé con el míster cuando cerró el mercado, sobre el equipo y su idea. Me dijo que me ayudaría la llegada de Vlahovic, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí y si por mi fuera estaría siempre”, declaró en la rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

“Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo”, añadió.

El madrileño habló también de la llegada al club del serbio Dusan Vlahovic, algo que le ha situado ahora en banda izquierda: “La posición en la que juego no importa, lo importante es que la Juve gane y las actuaciones inviten al optimismo”.

“Vlahovic ya tenía hoy en los ojos el partido de mañana. Esto es algo que da ilusión a todo el mundo, esperemos que mañana marque por primera vez en Liga de Campeones“, dijo el delantero.

El Juventus Turín viaja a Castellón mermado por las importantes bajas de los italianos Leo Bonucci y Giorgio Chiellini en defensa; y la del argentino Paulo Dybala en ataque, pero Morata confía en un equipo que, según sus palabras, tiene “muchas metas”.

“Llegamos al partido con otra dinámica, siendo positivos. No vemos la hora de jugar mañana. Las llegadas de Zakaria y Vlahovic nos han venido bien”.

“Todavía tenemos muchas metas, queremos soñar porque trabajamos duro todos los días. La Liga de Campeones está abierta. Es difícil decir hasta dónde podemos llegar, esta competencia se basa en detalles e influye la suerte. Tendremos que darlo todo”, afirmó.

Sobre su rival, Morata manifestó que el Villarreal es un equipo complicado, pero que ellos ya sabe lo que tienen que hacer.

Mañana tenemos una prueba importante, es difícil ganar en ‘Champions’, pero también es difícil ganarnos a nosotros. El Villarreal tiene las ideas claras, juega bien al fútbol y se mueve bien con y sin balón. Habrá que ser completos y dar poco, ya sabemos qué hacer”, sentenció.

