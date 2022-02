Revelan nuevos detalles del suicidio del actor Xavier Marc: “No tenía una buena calidad de vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundo del espectáculo se vistió de luto el pasado 19 de febrero con la inesperada muerte del actor Xavier Marc, quien lamentablemente decidió acabar con su vida saltando al vació desde el sexto piso del edificio en el que vivía en Ciudad de México, presuntamente motivado por los graves problemas de salud que padecía.

Tras darse a conocer la triste noticia algunos famosos han utilizado sus redes sociales para expresar su pésame y dedicar unas palabras de despedida al intérprete de 74 años, quien es recordado por su participación en cine, teatro y televisión.

Asimismo, algunas celebridades han reaparecido ante las cámaras de televisión para recordar a quien consideraban fue su gran amigo, este es el caso de la actriz Sylvia Pasquel, quien se mostró consternada.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, en donde la hija de Silvia Pinal habló de la forma en que recordará al histrión.

“Estamos en shock todos porque Xavier era una persona muy querida, un caballero, un hombre impresionante en cuanto a su trabajo impecable. Como maestro y muchas cosas que fue”, dijo.

Y confesó su tristeza por haberse enterado de esta manera que su amigo estaba pasando por momentos tan difíciles debido a los problemas de salud que padecía, asegurando que si hubiera sabido antes, habría tratado de ayudarlo.

“No sabía nada, me enteré ahora que muere, pero bueno los amigos más cercanos sí sabían que tenía una enfermedad. Parece que tenía anemia y que no sabían qué la ocasionaba y no la podían controlar, ya tenía mucho tiempo con eso. Le daban muchas transfusiones de sangre, ya su movilidad no era muy buena. Ya no tenía una buena calidad de vida y eso unido a la depresión, pues siempre hace sus estragos”, explicó.

En cuanto a los problemas de salud que enfrentaba Marc, Laura Zapata fue la primera en informar que estaba grave, motivo por el cual había decidió poner fin a su vida.

“Estaba muy enfermo, dejó una carta que decía ‘Igual estaremos con Dios'”, escribió la hermana de thalía en Twitter.

Por su parte, famosas como María Sorté, Victoria Ruffo, Erika Buenfil y Chantal Andere también recurrieron a sus respectivas redes sociales para unirse a las muestras de cariño en memoria el originario de Guadalajara, Jalisco.

Gran pesar da el tener que despedir a los amigos, a los grandes amigos como Xavier Marc.

Que Dios te reciba con los brazos abiertos mi querido Xavier.

Descansa en Paz 🙏 pic.twitter.com/VYDt9ocfqb— María Sorté (@msorteoficial) February 19, 2022

QEPD mi querido Xavier Marc 🙏🙏🙏— victoria ruffo (@victoriaruffo31) February 19, 2022

Muy triste noticia la partida de el querido Xavier Mark. Gran actor, compañero y muy amigo de mi familia desde hace muchos años. DEP 🕊

Te vamos a extrañar JAVE 💔 pic.twitter.com/11dEHbmLxB— Chantal Andere (@Chantalandere) February 19, 2022

