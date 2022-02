¿Cómo la industria del cine ayuda a pequeñas empresas latinas?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las producciones de cine y televisión en Los Ángeles han sido el punto clave de ingresos para las pequeñas empresas propiedad de latinos durante más de un siglo.



Esta industria no sólo está en el corazón de la identidad cultural del estado, sino que es uno de los motores económicos más grandes y vitales de California.



Las recientes políticas de incentivos fiscales han ayudado a brindar oportunidades para que los nuevos propietarios de pequeñas empresas trabajen en la industria.



Como resultado, se han creado 130,000 puestos de trabajo directos. Conforme nos recuperamos de la pandemia, insto a la legislatura estatal a que continúe ofreciendo incentivos fiscales críticos que apoyarían a las tiendas familiares existentes y abrirían las puertas para que los nuevos propietarios de pequeñas empresas alcancen el Sueño Americano, como yo.



Me crié en México y llegué a California a los 18 años. Encontré trabajo donde pude, incluso lavando platos para una empresa de catering que servía aproducciones de cine y televisión. Tuve la suerte de poder abrirme camino, ahorrar y abrir Orlando’s Motion Picture Catering en 2016, una empresa de catering con sede en Sun Valley que trabaja exclusivamente con la industria del cine y la televisión.



La industria del entretenimiento de California está impulsada por un ecosistema completo de empresas locales. Mientras trabajaba en el set de Obi-Wan, mi compañía dio trabajo a más de 600 personas, entre ellos los proveedores que obtienen los ingredientes para las comidas que preparamos, los distribuidores de bebidas a los que compramos nuestros refrescos y las compañías de hielo que usamos —todos ganan cuando una producción llega a California.



Esto no es todo: incluso los fabricantes de automóviles locales a los que compramos nuestros camiones y los talleres locales de carrocería a los que acudimos para reparaciones cosechan las recompensas.



Estos números palidecen en comparación con los miles de pequeñas empresas, desde restaurantes y hoteles locales hasta tiendas familiares, que dependen del negocio generado por tener producciones cinematográficas en el área.



Orlando’s Motion Picture Catering sirve producciones de cine y televisión en todo el país, lo que me llevó a pasar meses trabajando en producciones en Nuevo México y Georgia.



Cuando trabajo en el set de otro estado, no es solo a costa de sacrificar tiempo que podría pasar con mi esposa y mis tres hijos, sino que todas las empresas locales de California con las que nos asociamos pierden trabajo. La pérdida de producción en California es, al final, una pérdida para toda la economía local.



Afortunadamente, el gobernador Newsom y la legislatura estatal mejoraron el crédito fiscal cinematográfico en 2021, poniendo fin a la migración de producciones cinematográficas desde California hacia otros estados competitivos.



El impulso del Programa de Crédito Fiscal para Cine y Televisión ya ha tenido un impacto positivo en la industria del entretenimiento de California y en la economía en general, generando $992 millones en salarios para trabajadores de bajo nivel y proveedores en el estado, como yo y mis empleados.



La expansión del programa ayuda a garantizar que no solo nos recupereremos de la pandemia, sino que volvamos mejor que nunca.



Agradezco el continuo apoyo de los legisladores a los incentivos que mantienen las producciones en California y crean oportunidades para miles de pequeñas empresas. Debido a estos incentivos, otra generación de pequeñas empresas tiene a California como hogar.

(*) Orlando Hurtado es el dueño de Orlando’s Motion Picture Catering.