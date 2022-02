Dónde puedes comprar frutas y verduras difíciles de encontrar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los camotes de Okinawa son el santo grial de los camotes en mi casi imposible lista de productos agrícolas favoritos pero difíciles de encontrar. Al hornearse, el exterior blanco y polvoso de un buen camote puede ocultar la carne de color púrpura más profundo con una fragancia dulce y floral, más elegante que cualquier simple flor. Durante un tiempo, me fue casi imposible encontrarlos.

Aunque me conformo con tener brócoli, coliflor y papas comunes y corrientes en mi dieta, junto con las variedades comunes de manzana y naranja, hay algo emocionante en probar una fruta o verdura nueva o poco común. Y más consumidores están empezando a coincidir con esto.

“Los consumidores estadounidenses, sobre todo los más jóvenes, se interesan cada vez más por las frutas exóticas o menos conocidas”, afirma Melanie Bartelme, directora asociada de la empresa de investigación Mintel que se ocupa de temas de alimentación. Cerca del 57% de las personas que consumen fruta dicen estar interesadas en tipos de fruta como la jaca (panapén), la pitaya (fruta del dragón) y el durián, dice Bartelme.

Estas frutas pueden parecer una forma divertida y aventurera para que las personas que consumen frutas puedan enriquecer su dieta, y ayudar al 48% de las personas encuestadas por Mintel que dijo que les cuesta incluir suficiente fruta en sus dietas.

Si te has propuesto comer más fruta y verdura fresca, te sientes más aventurero o te cuesta encontrar los ingredientes para hacer los platillos étnicos que te gustan, te ofrecemos una lista de varios comercios en línea y un par de opciones de venta ambulante que tienen una variedad de frutas y verduras superior a la normal.

Para los que prueban ciertas frutas y verduras por primera vez, puede ser difícil saber cómo se preparan y consumen, pero muchos minoristas ahora ofrecen consejos sobre cómo saber cuándo están maduros y cómo los puedes preparar y comer.

Desibasket

Lo que encontrarás: Productos básicos de la cocina hindú y de otras cocinas asiáticas, como las hojas de curry, el melón amargo, la okra india, el methi, la tindora y la cúrcuma fresca, así como tipos más comunes de productos frescos y otros abarrotes de la India, incluyendo productos secos y enlatados.

Recomendaciones de productos: La okra (quimbombó) viene en muchos colores, desde el verde claro al oscuro (como la imagen de arriba), o incluso rojo o borgoña. La okra hindú, también conocida como ladyfingers (dedos de dama), es de color verde oscuro y se mantiene tierna durante más tiempo que la okra más común, según Seeds of India, una tienda en línea que vende semillas de hortalizas de la India.

Información de envío: Desibasket ofrece envío gratuito a los residentes en los Estados Unidos, con un mínimo de compra que depende de tu lugar de residencia. Si estás en Alaska, California, Hawái, Puerto Rico o Washington, el envío es gratuito si tienes un mínimo de compra de $40. Los envíos a otros estados del país y a Washington, D.C., tienen un monto mínimo de $25, y si pides menos de $25 en comestibles, pagarás una tarifa única de envío de $4.99. Puedes obtener envíos gratuitos a las Islas Vírgenes y Guam para pedidos superiores a $50.

H Mart

Lo que encontrarás: Esta cadena de supermercados coreanos tiene establecimientos en todo Estados Unidos, pero lo que encontrarás en cada uno puede depender del lugar donde vivas. En una pequeña tienda de Manhattan que visité, encontré camotes de Okinawa junto con camotes de Satsumaimo, tres tipos de pitaya (que se muestran abajo), raíz de loto fresca, una enorme selección de chiles y guayabas mexicanas, además de utensilios de cocina, productos de belleza y alimentos envasados, incluyendo un impresionante pasillo de ramen y otros fideos instantáneos.

Recomendaciones de productos: La pitaya tiene “escamas” grandes y suaves en el exterior, con una pulpa blanca y jugosa y semillas negras comestibles en el interior. Las pitayas rojas que he probado están salpicadas de semillas como las de los kiwis, pero las semillas de la pitaya amarilla que probé en H Mart eran más grandes, como la mitad del tamaño de una semilla de sandía, pero también se pueden comer. Puedes cortar una pitaya por la mitad y sacar la pulpa, o cortarla en cubos para preparar una divertida ensalada de frutas. No te comas la cáscara de la pitaya, no es comestible.

Información de envío: H Mart suministra productos frescos únicamente a través de su servicio de entrega H Fresh en determinadas zonas de Nueva York y Nueva Jersey. Hay un mínimo de compra de $35 para el envío, además de una tarifa de entrega de $5.99 que no se aplica si gastas más de $49.

Melissa’s

Lo que encontrarás: Cuando están en temporada, Melissa’s vende carambola, tunas, berenjena blanca, feijoas, pimientos rojos dulces aztecas, malanga, kumquats, mano de buda (amarilla y verde, que espero probar por primera vez cuando vuelvan a estar en temporada), y algunos más. Ten en cuenta que las cantidades mínimas pueden ser considerables. Tienen camotes de Okinawa, pero tendrás que comprar al menos 10 libras a la vez. Melissa’s ofrece descripciones y sugerencias útiles sobre cómo preparar y comer sus productos.

Recomendaciones de productos: El melón espinudo kiwano (se muestra arriba), también conocido como pepino cornudo africano o melón gelatinoso, se parece a una criatura marina de dibujos animados, con pequeños pinchos y una piel firme de color amarillo a naranja. Por dentro se ve un poco como el centro gelatinoso con semillas de un pepino; su sabor también es similar. Puede ser delicioso para algunos y viscoso para otros, pero aun así vale la pena probarlo. Puedes comerlo con una cuchara o añadirlo a un batido.

Información de envío: Melissa’s hace envíos a través de FedEx, con un costo que depende de dónde vivas y de la prontitud con la que quieras recibir tu pedido. Si vives entre Santa Bárbara y San Diego (California), puedes recibir gratuitamente cajas de productos orgánicos.

Miami Fruit

Lo que encontrarás: Chicozapote, varios tipos de durián, maracuyá, limas dedo (caviar cítrico), fruta de serpiente, guanábana, zapote, zapote amarillo y vainas de cacao (como se muestra a continuación). También encontrarás una guía con imágenes y descripciones de cómo se ven y se sienten las frutas cuando están maduras, y cómo comerlas. También hay cajas surtidas con frutas de temporada.

Recomendaciones de productos: El chocolate se elabora a partir de las semillas del fruto del cacao, pero la pulpa dulce que rodea los granos también es comestible y no tienes que cocinarla, según Miami Fruit. También puedes comer las semillas frescas, pero ten en cuenta que, al igual que el chocolate, contienen cafeína. Puedes hacer trocitos de cacao deshidratando las semillas, dice Miami Fruit. Y si te sientes audaz, puedes incluso hacer tu propio chocolate.

Información de envío: Miami Fruit cosecha de su propia granja y de otras granjas locales del sur de Florida, y hace los envíos de lunes a jueves, dependiendo del producto y de la disponibilidad de la temporada. Ten en cuenta que, aunque la fruta que ordenaste sea de temporada, la empresa puede tardar en tener suficiente fruta madura para completar el pedido, dice la empresa. Si hay mucha demanda de una fruta, puede tardar aún más.

Debido a algunas restricciones del Departamento de Agricultura de California, algunos de los productos que aparecen en el sitio pueden no estar disponibles para los residentes de California, dice Miami Fruit.

Tropical Fruit Box

Lo que encontrarás: Guanábana, zapote, aguaymanto, rambután (se muestra abajo), calabaza, boniato, caña de azúcar, plátanos hawaianos, malanga y fruta del pan. Además de las cajas de un solo tipo de frutas, puedes seleccionar productos específicos para crear tu propia caja de frutas tropicales. Tu pedido llegará con información sobre las frutas que te enviaron, así como recetas para preparar comidas y bebidas.

Recomendaciones de productos: El rambután es el primo peludo del lichi, con espinas largas, gruesas y flexibles de color verde o rosa que sobresalen de toda la piel roja que no se come. En mi experiencia, si abres un rambután pinchando la piel con tu uña es más probable que salga jugo de la fruta que con el lichi. Pela uno y encontrarás una fruta blanca que es dulce como el lichi, pero más firme cuando lo comes. Ambos tienen una semilla grande que no se come.

Información de envío: Las tarifas de envío de Tropical Fruit Box pueden variar según tu ubicación. Hay una opción para envíos gratuitos, pero tu pedido tardará una semana en llegar. Puedes pagar por opciones más rápidas, pero te saldrá caro. Por ejemplo, el envío de una caja de raíces tropicales (un surtido de tubérculos, pimientos y plátanos) a Nueva York a través de UPS 2nd Day Air cuesta $70, casi el costo de la propia caja ($88), que es mucho más de lo que estoy dispuesto a pagar.

Weee

Lo que encontrarás: Productos agrícolas que se utilizan en la cocina asiática y mexicana, como tunas, chirimoyas (se muestran abajo), chayote, melón amargo, colinabo, albahaca tailandesa, pepino coreano y otros tipos de verduras. También encontrarás productos empaquetados, artículos para el hogar y productos de belleza.

Recomendaciones de productos: La chirimoya es muy parecida a la guanábana, otra fruta tropical, pero es más dulce que ácida. Dependiendo de su madurez, puede saber a una combinación de pera, papaya, banana y bayas. Cuando está madura, veras una pulpa blanca y blanda al partirla, además de grandes y resbaladizas semillas negras no comestibles. Saca la pulpa y ponla en una licuadora para hacer un batido, o simplemente puedes comerte la pulpa desechando las semillas y la corteza.

Información de envío: Weee envía sus productos a todo el país. Actualmente, puedes obtener $20 de descuento y entrega gratuita para tu primer pedido de $35 o más.

Cadena de tiendas de comestibles

No es de extrañar que tu tienda local de Whole Foods tenga una selección de frutas y vegetales más amplia que la de un supermercado promedio, pero incluso podrías encontrar productos que nunca has probado en cadenas de supermercados como Albertson’s y Safeway.

Lo que encontrarás: Mi colega Amanda Arnold, residente en el estado de Washington, encontró plátanos rojos en su Safeway local, junto con carambolas, melones espinudos y pitayas.

Recomendaciones de productos: La marca de productos agrícolas Dole me dice que los plátanos rojos que vende adquieren un color violáceo al madurar, y saben como los plátanos normales con un toque de frambuesa. Debajo de la cáscara, encontrarás una pulpa de color blanco a rosa claro. Se pueden comer frescos, fritos u horneados en cualquier receta que requiera plátanos, según el portavoz de Dole, William Goldfield.

Tiendas locales

No dejemos de lado las pequeñas tiendas. Algunas podrían tener productos que te sorprenderán.

Mientras escribía sobre platillos alternativos para el Día de Acción de Gracias, busqué por todas partes los nopales, las almohadillas del nopal que se muestran arriba. Encontré en muchos lugares nopalitos enlatados, que son nopalitos cortados y preparados, pero no los nopales frescos, hasta que me topé con ellos en la bodega mexicana a media cuadra de mi apartamento en Brooklyn, Nueva York. Si no tienes tiendas locales cerca, consulta los servicios de entrega como Doordash o Instacart para ver qué productos nuevos puedes encontrar.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.