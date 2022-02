La publicación de la madre de Belinda que parece ser contra Christian Nodal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La ruptura entre Belinda y Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, y a la ola de comentarios al respecto se le suma el de la madre de la cantante, quien dio mucho de qué hablar con una publicación que estuvo presuntamente dirigida al artista regional mexicano. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

El pasado fin de semana, las redes sociales enloquecieron luego de que Nodal y Belinda lanzaran canciones que hacen referencia al desamor y despecho, situaciones que al parecer se asemejan a la etapa que atraviesan.

No obstante, la atención se la llevó la madre de la cantante, Doña Belinda Schüll, quien emitió una misteriosa historia que dejó a los internautas con la boca abierta.

Se trató de una imagen en la que se aprecia a su hija. Arriba de su fotografía aparece el nombre de la artista y abajo la palabra “cabr…”, con las últimas tres letras al revés. Dicha postal pertenece al sencillo ‘Mentiras, cabr…’, el cual salió a la luz el pasado 19 de febrero.

El tema se trata de un “demo” que algunos medios aseguran que es un tema que la cantante grabó desde 2019, pero que se reveló como respuesta a la canción recién lanzada por Christian Nodal, “Ya no somos ni seremos”.

En su sencillo, Belinda relata el aparente despertar de una mujer tras una decepción amorosa: “Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento (…) No quiero más que se esté creyendo mejor que yo. Ya no creo en tus palabras… no me pidas perdón“, se escucha en las estrofas.

A pesar del revuelo que causó esta “guerra de canciones” y el presunto pronunciamiento de Belinda Schüll, ninguna de las partes involucradas ha decidido brindar declaraciones al respecto.

