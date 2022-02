Trabajadores de Apple dicen usar teléfonos Android, en tanto se organizan para sindicalizarse

La semana pasada diversos empleados de tiendas de Apple en Estados Unidos comenzaron a están agruparse con el fin de formar un sindicato que les permita defender sus derechos laborales al interior de la compañía.

De The Washington Post informó que los grupos de empleados en, al menos, dos tiendas de Apple están respaldados por otros sindicatos con impacto nacional. Además, el medio de comunicación detalló que se están preparando para presentar la documentación correspondiente ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB).

Lo ocurrido se está dando en un contexto en el que diversos trabajadores estadounidenses están realizando esfuerzos para sindicalización y que están teniendo impulso en las grandes empresas que operan en el país, como es el caso de Amazon y Starbucks.

Según la información difundida, al menos, hay seis sucursales de la marca tecnológica que están buscando tener su sindicato. En estos momentos, Apple emplea a más de 65.000 trabajadores minoristas en todo el país.

De acuerdo con el reporte del Post, los trabajadores que promueven la organización sindical están utilizando teléfonos celulares con sistema operativo Android con el fin de que no puedan ser espiados por Apple que maneja su propio sistema operativo que es iOS.

El medio de comunicación destacó que a pesar de que no existe alguna prueba de que Apple realmente espíe los iPhones de sus trabajadores, los organizadores podrían tener en mente el despido de Ashley Gjøvik, empleada de la marca, quien señaló que existe acoso sexual, problemas medioambientales y vigilancia por parte de la empresa.

#Apple has an internal culture of surveillance, intimidation, & alienation. Employees are closely monitored & our data hoarded in the name of secrecy & quality. We’re told we have no expectation of privacy, while Apple says publicly: privacy is a human right. https://t.co/rJfqvpJZ4D