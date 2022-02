Carmen Villalobos saluda a sus fans usando un sostén multicolor

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carmen Villalobos subió la temperatura en Instagram al publicar en sus historias de esa red social un video en el que aparece muy sexy, usando un sostén multicolor y una gorra; ella escribió sobre su post “¡Hola!”

Luego de fungir como conductora del reality show “Escuela imparables” la colombiana ha regresado a promocionar diversos productos, como un perfume, compartiendo fotografías en las que dejó ver su faceta de modelo.

Ahora Carmen ha dado una sorpresa a todos sus fans, al informarles que regresa como actriz con uno de los papeles estelares de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, que se transmitirá en Telemundo: “Y este año me llamaré … ¡Muy feliz de presentarles finalmente este gran proyecto! HASTA QUE LA PLATA NOS SEPARE 💸💵💰🤑 Me siento muy honrada de protagonizar esta historia – la segunda del gran Fernando Gaitan 🤗❤️😻 ! Espero que la disfruten demasiado 😘😘😘”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

