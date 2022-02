Video: Edson Álvarez erró una oportunidad de gol y el Ajax terminó empatando ante el Benfica

Edson Álvarez seguramente tiene sentimientos encontrados en estos momentos. El jugador mexicano erró una oportunidad clara de gol que pudo haber asegurado el triunfo del Ajax ante el Benfica. No pasó, y el partido terminó empatado 2-2. Aun así, el “Machín” jugó de maravilla.

Se está haciendo costumbre ver a Edson Álvarez dar partidazos con el Ajax, no importa si es en Liga, en Copa o en Champions. Hoy frente al Benfica dio cátedra en medio campo. El Machín está convertido en un JUGADORAZO 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/mnhPwH5fCv— Águilas Monumental (@AguilasMonu) February 24, 2022

Edson, con el partido 2-1 a favor, pegó un balón al poste que la mayoría de las veces hubiese terminado en gol. Se acercaba el final del primer tiempo y el Ajax dominaba en ocasiones de gol -hasta seis remates a puerta-. Edson Álvarez vs Benfica:



Otra actuación sólida de Edson, que lleva rato siendo el Mexicano más constante en Europa. pic.twitter.com/OPEFsoCRZC— Futboleros (@futbolerosof) February 23, 2022

Luego el Benfica empataría para cerrar con una feria de goles y un empate con sabor agridulce para los dirigidos por Erik ten Hag, quien recriminó a los jugadores que fallaron ocasiones de gol, incluyendo a Edson Álvarez. “I have a bit of mixed feelings. We have the game in our hands, but we gave two easy goals away. At a European level you need to take more advantage of the chances we create and also, you can't give away a second goal in a counterattack like that.”



[Erik ten Hag – Ziggo Sport] pic.twitter.com/UL58aybJdP— weTalk Ajax (@wetalkajax) February 24, 2022