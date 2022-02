21 superpoderes ocultos en los smartphone

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los teléfonos de hoy son incluso más inteligentes de lo que piensas. Escondido dentro de la configuración de muchos modelos, encontrarás características sorprendentes que pueden ayudarte a mantenerte seguro, saludable y productivo.

Tampoco tienes que descargar una aplicación adicional. La mayoría de estos súper poderes están integrados en los últimos sistemas operativos de Android y Apple, aunque es posible que no sean evidentes cuando configures tu teléfono por primera vez o incluso después de meses de usarlo.

Para los usuarios de Android, las instrucciones y capacidades pueden variar de una marca a otra y de un modelo a otro. Pero, en caso de necesidad, siempre puedes usar la función de búsqueda en la configuración de tu teléfono para encontrar las funciones destacadas a continuación.

Salud y seguridad

Comparte información médica de emergencia en la pantalla de tu teléfono

En caso de una emergencia, tu teléfono puede mostrar información médica que podría salvarte la vida, como alergias y tipo de sangre, para los socorristas. Puedes optar por hacer que la información esté accesible incluso si tu teléfono está bloqueado.

• En un teléfono Android: Ve a Configuración > Acerca del teléfono > Información de emergencia. Ingresa el mensaje que quieras que se muestre en tu pantalla de bloqueo. Para obtener información médica, presiona “Editar información”. Para contactos de emergencia, presiona “Agregar contactos”. (Los propietarios de teléfonos Samsung pueden encontrar esta configuración en Configuración > Seguridad y emergencia y Configuración > Pantalla de bloqueo).

• En un iPhone: Ve a la aplicación Salud. Ingresa tu información básica, luego haz clic en Comenzar en Configurar tu identificación médica. En la parte inferior, puedes agregar contactos de emergencia, a quienes se les notificará cuando te comuniques con los servicios de emergencia.

Envía un SOS con una mano

Los teléfonos más nuevos se pueden configurar para enviar mensajes automáticamente a tus contactos de emergencia cuando presiones los botones de hardware. Tu teléfono también puede compartir tu ubicación actual. Los teléfonos iPhone y Samsung tienen esto incorporado. Con otros teléfonos Android, puedes configurar una respuesta automática que hace lo mismo cuando invocas al Asistente de Google con el comando “Hola, Google”.

• En un teléfono Android: Di “Hola, Google, abre el Asistente de Google”. Presiona Rutinas, luego el signo más (+) para agregar una nueva rutina. Selecciona “Comando de voz”. Usa algo como “Código rojo de emergencia” o “SOS” como frase. Luego, presiona “Agregar acción” > Comunicar y anunciar > Enviar un mensaje de texto. Introduce el número de contacto y el mensaje que quieres enviar. (Los propietarios de teléfonos Samsung pueden ir a Configuración > Seguridad y emergencia > Enviar mensajes de SOS).

• En un iPhone: Ve a Configuración > Emergencia SOS.

Bloquea y borra un teléfono perdido o robado

Si tu teléfono se pierde, puedes proteger los datos con un código de acceso y publicar una solicitud de ayuda en la pantalla para ayudar en las tareas de rescate. También puedes borrar el dispositivo de forma remota para proteger aún más tus datos personales. Enciende tu computadora, visita las siguientes páginas web y sigue las instrucciones.

• En un iPhone: Ve a icloud.com/find

• En un teléfono Android: Ve a android.com/find.

Deja que la gente sepa dónde estás

Este no es solo un consejo de seguridad, sino también un consejo para ahorrar tiempo para aquellos que están cansados de explicarles a sus amigos cómo encontrar un lugar de picnic o una fiesta en el patio trasero. Simplemente haz que tu teléfono envíe un mapa que señale tu ubicación.

• En un teléfono Android: Abre Google Maps, mantén presionado tu dedo en tu ubicación actual hasta que aparezca una tarjeta con la dirección, luego presiona Compartir > Mensajes.

• En un iPhone: Abre un mensaje de texto, presiona en el perfil del remitente en la parte superior de la pantalla. Luego, toca Enviar mi ubicación actual.

Combate la fatiga ocular (y tal vez el insomnio)

Leer texto en una pantalla blanca brillante puede cansar la vista y mantenerte despierto. Los estudios demuestran que los tonos azules de la luz hacen que el sistema nervioso esté más despierto. Pero muchos teléfonos te permiten reducir la luz azul y reducir el resplandor proyectando la pantalla con un brillo ámbar. En algunos casos, incluso puede programar un período de tiempo para que la función se active automáticamente.

• En un teléfono Android: Ve a Configuración > Pantalla > Luz nocturna. (Los propietarios de teléfonos Samsung encontrarán una característica similar llamada “Eye comfort shield” o “Blue light filter” al deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder al panel de configuración rápida).

• En un iPhone: Ve a Configuración > Pantalla y brillo > Modo nocturno.

Duerme mejor

Tu teléfono puede ayudarte a descansar más animándote a cumplir con un horario de sueño constante. Además de pedirte que te duermas y te despierte a tiempo, la función Hora de acostarse en Android e iOS puede activar el modo No molestar para silenciar las notificaciones y las llamadas.

• En un teléfono Android: Abre la aplicación Reloj y presiona Hora de acostarse. En la tarjeta Horario, presiona la hora debajo de Hora de acostarse para configurar tu horario nocturno. Luego, toca la hora debajo de “Despertar” para establecer tu horario matutino.

• En un iPhone: Abre la aplicación Salud. En “Configurar sueño”, presiona “Comenzar” y sigue las indicaciones para configurar tu hora de acostarte y despertarte. También puedes establecer objetivos de sueño (es decir, la cantidad de horas que te gustaría dormir).

Vigila a un niño o a un padre de edad avanzada

Si tienes un hijo que camina a la escuela o un padre con la enfermedad de Alzheimer, puedes usar la tecnología de seguimiento de ubicación integrada en sus teléfonos inteligentes para monitorear sus viajes. La aplicación Family Link de Google funciona tanto en iOS como en Android y también puede ayudarte a establecer límites de tiempo de pantalla y administrar aplicaciones.

• En un teléfono Android: Descarga y abre la aplicación gratuita Google Family Link y sigue las instrucciones de configuración.

• En un iPhone: Ve a Ajustes > [Tu nombre] > Compartir en familia > Compartir ubicación. Esto te permitirá crear una cuenta para el niño e invitar a otros miembros de la familia a compartir sus datos de ubicación.

Seguimiento de tu tiempo de pantalla

¿Te preocupa que tú o tu hijo no se desconecten lo suficiente? Aquí te mostramos cómo monitorear su distracción digital y establecer límites o temporizadores para encontrar un mejor equilibrio.

• En un teléfono Android: Ve a Ajustes > Bienestar digital y controles parentales.

• En un iPhone: Ve a Configuración > Tiempo de pantalla.

Facilidad de uso

Haz que el texto y los íconos sean más fáciles de leer

Con estas formas sencillas de aumentar el tamaño de las fuentes y los íconos, no es necesario entrecerrar los ojos para leer textos y correos electrónicos en tu teléfono.

• En un teléfono Android: Ve a Configuración > Pantalla > Tamaño de fuente y desliza el punto en la parte inferior de la pantalla para ajustar el tamaño del texto. Para aumentar el tamaño de todo lo que aparece en la pantalla, ve a Configuración > Pantalla > Tamaño de pantalla y desliza el punto para ajustar tanto la fuente como el tamaño del ícono. (Los propietarios de teléfonos Samsung deben buscar “Tamaño y estilo de fuente” y “Zoom de pantalla” en la configuración de Pantalla).

• En un iPhone: Ve a Configuración > Pantalla y brillo > Tamaño del texto y arrastra el control deslizante. Para aumentar el tamaño de los íconos (y todo lo que aparece en la pantalla), ve a Configuración > Accesibilidad > Zoom.

Elige una alerta de vibración para contactos específicos

Muchas personas eligen tonos de llamada personalizados para identificar quién llama, pero puedes ir un paso más allá y personalizar las alertas de vibración para identificar quién está enviando mensajes de texto o quién te llama cuando tu teléfono está en tu bolsillo.

• En un teléfono Android: Abre la aplicación Contactos > Selecciona el contacto que deseas personalizar > Presiona Editar > Desplázate hacia abajo hasta Más opciones > Patrón de vibración. Selecciona un patrón de vibración diferente al predeterminado. Para crear un patrón de vibración personalizado, debes instalar una aplicación de terceros.

• En un iPhone: Abre la aplicación Contactos > Selecciona el contacto que deseas personalizar > Presiona Editar tono de llamada > Vibración. Puedes elegir un patrón estándar o elegir Crear nueva vibración para crear un patrón de vibración personalizado.

Agita o desliza para deshacer un error tipográfico

Para borrar un error en un correo electrónico, una nota o un mensaje de texto, puedes simplemente agitar vigorosamente el iPhone. Los propietarios de teléfonos Samsung deben habilitar el gesto de deshacer para eliminar esos últimos cambios. Si borras algo por error, agita bien el teléfono o deslízalo en la dirección opuesta para restaurar lo que eliminaste.

• En un iPhone: Ve a Configuración > Accesibilidad > Táctil > Agitar para deshacer.

• En un teléfono Samsung: Ve a Configuración > Administración general > Configuración del teclado Samsung > Deslizar, tocar y enviar comentarios > Controles de deslizamiento del teclado. Selecciona “Sin gestos de deslizamiento”. Cuando quieras borrar lo que has escrito, simplemente desliza de derecha a izquierda el teclado con dos dedos. Para restablecer lo que habías borrado, desliza el dedo de izquierda a derecha.

Controla tu cursor

Si es difícil mover con precisión el pequeño cursor de tu teléfono con tus dedos regordetes, aquí hay una forma infalible de hacerlo.

• En un teléfono Android: Mantén presionada la barra espaciadora y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

• En un iPhone: Mantén presionada la barra espaciadora hasta que el teclado se vuelva gris, luego desliza el dedo para mover el cursor dentro del texto.

Programar mensajes de texto

¿Cómo le dices buenos días a un madrugador? ¿Y buenas noches a un noctámbulo? Con un mensaje de texto oportuno, por supuesto. La programación de un mensaje de texto está integrada en Android y es posible en iPhone con una solución un tanto engorrosa.

• En un teléfono Android: Abre la aplicación Mensajes > Escribe tu mensaje de texto > Presiona y mantén presionado Enviar > Elige entre las opciones sugeridas > Presiona Enviar.

• En un iPhone: Abre la aplicación Accesos directos > Ve a Automatización > Crear automatización personal > Hora del día. Configura la hora y la fecha en que deseas que se envíe el mensaje > Siguiente > Agregar acción > Enviar mensaje > Ingresa el mensaje que quieras enviar y los destinatarios. En la siguiente pantalla, desactiva la opción “Preguntar antes de ejecutar” para que esto se ejecute sin necesidad de ingresar nada. Para finalizar, presiona Listo.

Desplázate por las pestañas rápidamente

En lugar de presionar tu teléfono repetidamente para navegar a través de las pestañas del navegador web, puedes obtener los mismos resultados con un simple deslizamiento. El gesto funciona en teléfonos Android y Apple.

• En un teléfono Android o un iPhone: Desliza el dedo de izquierda a derecha en la barra de direcciones para ver la pestaña anterior. Para ver la siguiente pestaña, desliza el dedo de derecha a izquierda. Para abrir una nueva pestaña en un iPhone, desliza el dedo completamente hacia la derecha.

Productividad

Escanea documentos

¿Quieres digitalizar un recibo, una receta o un documento público para hacer una búsqueda de textos? Tu teléfono tiene todo lo que necesitas para utilizarlo como un escáner, no se requiere una aplicación de terceros. Los pasos a continuación convierten fotos de documentos en PDF nítidos.

• En un teléfono Android: Abre la aplicación Google Drive. Presiona el signo más (+) > Escanear > y toma una foto del documento. También puedes recortar la imagen, cambiarla de blanco y negro a color, rotarla y agregar páginas si lo deseas.

• En un iPhone: Abre la aplicación Notas de Apple. Presiona el ícono de nueva nota en la parte inferior > el botón Cámara > Escanear documentos. Si tu teléfono está en modo automático, escaneará el documento de inmediato. De lo contrario, presiona el botón del obturador o uno de los botones de volumen para tomar la foto. Luego, puedes arrastrar las esquinas para ajustar el escaneo a la página, rotar el documento o agregar páginas. Para guardarlo como PDF, presiona el botón Compartir en el documento escaneado y elige Crear PDF.

Amplía la tipografía pequeña

¿Necesitas un poco de ayuda para leer esa letra diminuta en la etiqueta de la receta? La cámara de tu teléfono puede funcionar como una lupa.

• En un teléfono Android: Ve a Configuración > Accesibilidad > Ampliación > y activa el acceso directo de Ampliación. (Los propietarios de teléfonos Samsung encontrarán esto en Configuración > Accesibilidad > Mejoras de visibilidad > Ampliación). Para activarlo, abre la aplicación de la cámara, presiona el botón de accesibilidad y arrastra con dos dedos para hacer zoom.

• En un iPhone: Ve a Configuración > Accesibilidad > Atajo de accesibilidad > Lupa. Para activarla, haz clic en el botón lateral 3 veces. A continuación, arrastra el control deslizante para acercar o alejar.

Haz que tu teléfono te lea

Muchos teléfonos pueden leer el contenido de la pantalla en voz alta, ya sea un mensaje de texto, un correo electrónico o un artículo periodístico. Esta función de texto para hablar es excelente para “leer” con manos libres o si tienes dificultades para ver la pantalla.

• En un teléfono Android: Ve a Configuración > Accesibilidad > Seleccionar para hablar. Dependiendo de tu versión de Android, aparecerá un pequeño icono de una persona o un globo de diálogo en la pantalla de cualquier aplicación; presiónalo y el teléfono comenzará a leer. (Para los teléfonos Samsung, hay una función similar llamada TalkBack, pero siempre está activada y lee todo lo que presionas o seleccionas en la pantalla).

• En un iPhone: Ve a Configuración > Accesibilidad > Contenido hablado > Leer selección. Una vez habilitado, puedes resaltar el texto y hacer clic en el botón Hablar para que se lea la selección. Si tienes habilitada la opción Leer pantalla, puedes escuchar el contenido de toda la pantalla deslizando hacia abajo con dos dedos. O bien, puedes pedirle a Siri que “lea la pantalla”.

Escucha de forma remota

Convierte tu teléfono en un micrófono que se conecta a tus auriculares o audífonos para que puedas escuchar mejor a las personas que se encuentran al otro lado de la habitación. También puedes usar esta función para monitorear el llanto de un bebé en otra habitación, escuchar un televisor o una bocina a un volumen más alto que el que prefieran otros a tu alrededor, o cualquier otro uso de micrófono remoto que puedas imaginar.

• En un teléfono Android: Esta función está integrada en los teléfonos Google Pixel, pero otros usuarios de Android pueden descargar la aplicación de amplificador de sonido de Google desde Google Play. Para usarlo, abre el Amplificador de sonido, acepta los permisos, conecta tus auriculares con cable o Bluetooth a tu dispositivo y presiona el botón de accesibilidad, que parece una persona, o desliza hacia arriba con dos dedos.

• En un iPhone: Live Listen de Apple es compatible con AirPods, Powerbeats Pro y Beats Fit Pro. Primero, agrega Live Listen al Centro de control. Para eso, ve a Configuración> Centro de control. Luego, presiona el signo más (+) junto al botón Audición. Luego, abre el Centro de control, presiona el botón Audición y presiona Live Listen.

Convierte tu teléfono en una caja de herramientas

Medir y asegurarse de colgar marcos de fotos rectos nunca ha sido tan fácil, ya que tu teléfono puede funcionar como cinta métrica y herramienta de nivelado. La aplicación Measure del iPhone puede incluso proporcionar la altura de una persona en el campo de la cámara.

• En un teléfono Android: Google retiró su aplicación Measure de realidad aumentada a mediados de 2021 y tampoco ofrece una burbuja de nivelación, por lo que necesitas usar una aplicación de terceros para ambas funciones.

• En un iPhone: Abre la aplicación Measure y sigue las instrucciones para mover tu teléfono. Mueve la marca desde el punto de partida de la medición y presiona el signo más (+), luego presiónalo nuevamente después de haber movido la marca hasta el punto final. La función Nivelación te permite enderezar imágenes mediante una interfaz digital en el teléfono.

Crear y enviar una captura de pantalla

¿Necesitas enviar una imagen de un mensaje de error al soporte técnico? Comparte lo que está en tu pantalla en un instante con estos accesos directos.

• En un teléfono Android: Mantén presionados los botones de Encendido y Bajar volumen al mismo tiempo. Presiona la imagen para editarla o compartirla.

• En un iPhone: Presiona el botón lateral y el de Subir volumen al mismo tiempo. Presiona la miniatura que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla para abrirla y compartirla.

Graba un video instructivo

Puedes compartir cualquiera de estos trucos ocultos creando un video paso a paso de lo que está en la pantalla de tu teléfono, junto con tu tutorial de voz.

• En un teléfono Android: Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, luego presiona el ícono Grabadora de pantalla (es posible que debas deslizar el dedo hacia la derecha para encontrarlo) > Iniciar grabación y comenzará una cuenta regresiva. Para pausar, anotar o detener la grabación, usa la barra de herramientas que aparece en tu pantalla. Encontrarás la grabación en Google Photos.

• En un iPhone: Ve a Configuración > Centro de control > y presiona el signo más (+) junto a Grabación de pantalla. Luego, abre el Centro de control y presiona el ícono de grabación circular. Para detener la grabación, presiona la barra de estado roja en la parte superior de la pantalla.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de febrero de 2019 de la revista Consumer Reports. Se ha actualizado con nuevos consejos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.