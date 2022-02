¿Carlos Vela se va de LAFC?: “Mi contrato no dura todo el año”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Parece que el delantero mexicano Carlos Vela no se ve por mucho tiempo en Los Angeles Football Club, y en sus más recientes declaraciones dejó claro que podría salir del equipo en los próximos meses.

“No piensas en todo el año, porque mi contrato no dura todo el año aquí. Trabajaré duro para hacer lo mejor en el comienzo de la temporada, durante los 4 o 5 meses que todavía me quedan de mi contrato, y disfrutar de cada partido”, dijo el bombardero.

Aunque asegura que le gustaría continuar en LAFC hasta que termine su carrera, aclaró que ese tema aún no lo tiene resuelto, pues no ha llegado a un acuerdo claro para continuar en el club de la MLS.

“¿Quién sabe dónde puedo estar en seis meses? Vivo en el presente. Quiero hacer lo mejor, quiero disfrutar con mis compañeros, con los aficionados, con mi familia. Y luego de eso, veremos”, aseguró Vela.

“Estoy esperando una oferta de parte del club. Si no me ofrecen algo bueno, se que esto es un negocio y avanzaré. No es algo para estar preocupado, nadie llorará, nadie morirá. Si vamos en la misma dirección, estoy más que feliz de esta aquí. Y si no, no hay problema”, manifestó.

‼️ ATENCIÓN CON CARLOS VELA ‼️



El mexicano dio señales de su relación actual con el LAFC, dejando su futuro incierto



👉🏼 ¿A qué equipo no le gustaría tener un Carlos Vela en sus filas?#LaVozDelFutbol 🎙 pic.twitter.com/gAVDMtNUpw — W Deportes (@deportesWRADIO) February 25, 2022

El equipo inicia ese sábado su temporada ante los Colorado Rapids, como parte de la jornada 1 de la Major League Soccer (MLS). Sin duda es uno de los partidos más importantes del inicio del torneo estadounidense.

“Cada comienzo de una temporada es una buena oportunidad de iniciar bien, con muchas expectativas. Con atmósfera, con actitud. Todo el mundo está listo, en forma, saludable. Así que pienso que el grupo está listo”, sentenció Vela sobre el partido.

